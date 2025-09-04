Przejdź do treści
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
4 września 2025
Świat

Nawrocki odtrąbił sukces. Nie chciałbym szukać dziury w całym, ale Trump rzuca słowa na wiatr

Karol Nawrocki i Donald Trump Karol Nawrocki i Donald Trump Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Dobrze, że spotkanie Nawrockiego z Trumpem obfitowało w serdeczności i dusery. Problem w tym, że to niewiele kosztuje. Co tak naprawdę pozostanie z tej wizyty?

Do mieszanych ocen skłania wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu i spotkanie z Donaldem Trumpem. Prezydent RP, co nie zaskakuje, określa je jako wielki sukces, ale do czego dokładnie udało mu się przekonać prezydenta USA, dowiemy się dopiero za jakiś czas. A najbardziej niepokoi towarzysząca spotkaniu polska polityczna wojna na górze, która zaszkodzi stosunkom z naszym najważniejszym sojusznikiem.

Będzie sukces, jeśli będzie sukces

Bezdyskusyjnym plusem była deklaracja Trumpa, że wojska amerykańskie pozostaną w Polsce i że ich liczba może nawet zostać zwiększona. Tak to w każdym razie streszczono w relacjach medialnych, a i komentujący szczyt eksperci określają słowa prezydenta USA jako „werbalne zobowiązanie” (Dalibor Rohac z American Enterprise Institute). Ale przypomnijmy, co dokładnie powiedział, odpowiadając w Gabinecie Owalnym na pytanie korespondenta RMF FM, czy wojska pozostaną: „Myślę, że tak. Czy wiesz może coś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy tam umieścić więcej żołnierzy, jeśli będą chcieli” (w domyśle: Polacy).

Nie chciałbym szukać dziury w całym, ale przede wszystkim brakuje tu informacji o liczbach. W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy – czy pozostaną wszyscy? No i jak traktować owo: „MYŚLĘ, że tak…”? Prezydent USA słynie z rzucania słów na wiatr i uwaga o możliwym zwiększeniu kontyngentu może być tego przykładem. Nie budzi zaufania informacja, że plany w tym kierunku mają przygotowywać sekretarz obrony Pete Hegseth i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Szef Pentagonu to twardy działacz MAGA i typowy przedstawiciel nurtu America First, promującego wycofanie Ameryki z Europy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
