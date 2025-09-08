Zamach w Jerozolimie, Gaza w gruzach. Czy Izrael otworzy kolejny front? Skutki byłyby opłakane

Beniamin Netanjahu od lat przekonuje Izraelczyków, że tylko on jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo. Jak długo będą mu wierzyć? Zamach w Jerozolimie i rozszerzenie operacji w Gazie zadają kłam narracji o niezawodnym „Panu Bezpieczeństwo”.

Beniamin Netanjahu dotarł na miejsce zamachu w niespełna godzinę, choć dziś miał odpowiadać we własnej sprawie przed sądem w Tel Awiwie. W krwawej strzelaninie ucierpieli rano pasażerowie autobusu linii 62. Premier oświadczył, że „wojna trwa, także w Jerozolimie”, i skrytykował niedzielne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie tzw. więźniów bezpieczeństwa, którym należy zapewnić minimalne warunki bytowe. „Wy też jesteście częścią wojny. Nie ułatwiamy zadania naszym wrogom, będziemy ich bić i wy też powinniście to robić” – stwierdził Netanjahu.

To drugi od wybuchu wojny zamach z użyciem broni palnej w Jerozolimie. W listopadzie 2023 r. dwóch członków Hamasu ostrzelało przystanek, zginęły trzy osoby. Dziś zginęło sześć, jest kilkunastu rannych. Dwóch zamachowców z Zachodniego Brzegu wycelowało broń chałupniczej roboty, tzw. carlosy, w pasażerów na ważnym skrzyżowaniu przy wjeździe do miasta; zostali zastrzeleni przez uzbrojonego cywila i pracownika służb bezpieczeństwa.

Hamas nie wziął odpowiedzialności za zamach, ale chwalił „bohaterstwo” napastników i zachęcał do kolejnych takich akcji. Netanjahu, od lat przedstawiający się jako „Pan Bezpieczeństwo”, czyli jedyny izraelski polityk, który może zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, ma problem. Nie jeden.

(Prawie) wszystkie problemy Netanjahu

Problem numer jeden polega na tym, że do zamachu w ogóle doszło – nie udaremniła go podlegająca premierowi służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet (Szabak). Nie jest w tym momencie istotne, że zapobiegła setkom tego typu ataków, skoro nie powstrzymała kolejnego. Na miejscu z Netanjahu był minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir, któremu podlega policja. Przeciwdziałanie terroryzmowi leży jednak głównie w gestii Szabaku.

Netanjahu będzie się musiał zmierzyć się z oskarżeniami i pytaniami o odpowiedzialność. Jest mistrzem uników, choć 90 proc. Izraelczyków uważa, że to on ponosi polityczną odpowiedzialność za atak Hamasu 7 października, 48 proc. opowiada się za jego natychmiastową dymisją, a 25 proc. sądzi, że powinno się to stać po zakończeniu wojny (sondaż Instytutu Demokracji Izraela). Mimo tych nastrojów Netanjahu udało się utrzymać w fotelu premiera, a winę skutecznie zrzuca na innych (wojskowych, szefów służb, a nawet protestujących obywateli). Strategię ma opanowaną do perfekcji, dlaczego nie miałby jej zastosować znowu?

Drugi problem to presja wewnętrzna i zewnętrza w sprawie Strefy Gazy. O ile międzynarodowe apele i pogróżki nie robią na nim większego wrażenia, o tyle musi, przynajmniej pro forma, liczyć się ze zdaniem Donalda Trumpa, a ten ewidentnie traci cierpliwość. Ostrzegł wczoraj Hamas „ostatecznie” i radził zaakceptować nowe porozumienie z Izraelem. Nie są znane szczegóły, plan zakłada prawdopodobnie wymianę 48 zakładników na palestyńskich więźniów, zakończenie wojny, wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i utworzenie niezależnego palestyńskiego rządu w enklawie. Trump twierdzi, że koniec wojny „jest bliski”, ale słyszymy to przecież od miesięcy.

Hamas dość szybko zasygnalizował, że jest gotów negocjować w tej sprawie. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Niewykluczone, że wszystko rozbije się o gwarancje dla Hamasu – Izrael ma inne interesy, Netanjahu od dawna obiecuje wyeliminować zagrożenie, domaga się rozbrojenia organizacji i demilitaryzacji Strefy Gazy. Hamas do tej pory nie chciał złożyć broni, samej „demilitaryzacji” też ktoś musiałby przecież pilnować. Kto, jeśli nie izraelskie wojsko?

Netanjahu oprócz Trumpa ma na głowie koalicjantów, którzy nie chcą słyszeć o wycofaniu wojsk z Gazy, przeciwnie, marzą o aneksji enklawy i „Riwierze Bliskiego Wschodu” budowanej na jej gruzach. Nawet jeśli Netanjahu nie jest zwolennikiem aneksji czy okupacji Gazy, ma świadomość, że Izrael będzie musiał przejąć kontrolę nad tym terytorium. To jednak wciąż melodia przyszłości. Wojna trwa i nie widać jej końca. Izraelczycy w większości domagają się jej zakończenia i powrotu zakładników do domu. Ale to na Netanjahu też nie robi wrażenia.

Gaza w gruzach

Apele świata trafiają w próżnię, a wojsko, trzymając się wytycznych rządowych, zajmuje kolejne dzielnice Gazy. W ostatnich dniach wyburzyło kilka wieżowców – według izraelskiego resortu obrony miały się tu znajdować centra monitoringu Hamasu i jego podziemna infrastruktura. W poniedziałek nakazy ewakuacji wydano mieszkańcom innego budynku i namiotów w pobliżu. Ludzie są wysyłani na południe, gdzie miała powstać kolejna strefa humanitarna, ale w ocenie organizacji pomocowych brakuje infrastruktury do przyjęcia tysięcy uchodźców wewnętrznych.

„Dziś w niebo nad Gazą uderzy potężny huragan i zadrżą dachy wież terroru” – napisał w poniedziałek minister obrony Jisra’el Kac na platformie X. Ostrzegł też „morderców i gwałcicieli z Hamasu w Gazie i w luksusowych hotelach za granicą” – jeżeli nie uwolnią zakładników i nie złożą broni, Gaza zostanie zburzona, a oni zginą.

Izrael stawia głównie na siłę, nic nie wskazuje, by miał wstrzymać ofensywę na Gazę, przeciwnie, ponoć kontroluje już nawet 40 proc., może połowę terytorium miasta. Słowo „kontrola” jest kluczowe – oznacza równanie z ziemią budynków i dzielnic. Tak ma runąć „ostatni bastion Hamasu”. To zmusza do ucieczki ok. 1 mln ludzi, którzy się tu schronili, czyli mniej więcej połowy populacji całej enklawy. Rodzi to także niebezpieczeństwo dla zakładników, co wielokrotnie sygnalizował izraelski szef sztabu – ale i te ostrzeżenia były ignorowane.

Izrael otworzy kolejny front?

To wszystko niemalże gotowa recepta na katastrofę, nie tylko humanitarną. Egipt wysłał na Synaj 40 tys. żołnierzy, rozmieszczając ich wzdłuż granicy ze Strefą Gazy w obawie, że zmasowana ofensywa na miasto Gaza doprowadzi do szturmu zdesperowanych Palestyńczyków na przejście w Rafah. Egipt za wszelką cenę stara się tego uniknąć, łamie nawet zapisy porozumienia z 1979 r. o demilitaryzacji Synaju (zobowiązał się, że nie będzie utrzymywał tu więcej niż 20 tys. ludzi pod bronią).

Gdyby spełnił się najgorszy scenariusz, mogłoby dojść nawet do zerwania układu pokojowego z Egiptem sprzed 46 lat. Wtedy to był wstęp do normalizacji stosunków z Jordanią i, w dalszej perspektywie, do porozumień w Oslo z Palestyńczykami.

Prąc do jeszcze większej wojny, Izrael balansuje na krawędzi, stawiając pod znakiem zapytania niemal pół wieku pokoju z Egiptem, zawartego przez Menachema Begina, polityka Likudu, partii Netanjahu. Skutki dla Izraela i całego Bliskiego Wschodu byłyby opłakane. Jedyna nadzieja w tym, że „Pan Bezpieczeństwo” do tego nie dopuści.