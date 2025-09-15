Skala operacji dezinformacyjnej Rosji po ataku dronów nie ma precedensu. W dodatku jej skuteczność można ocenić jako wysoką.

W obwodzie czernichowskim nakręcono film z przelatującym dronem uderzeniowym Gerań 3, który jest odmianą irańskiego Shaheda 238, napędzanego silnikiem odrzutowym. Drony tego typu są produkowane w zakładzie Jełabuga w Tatarstanie podobnie jak inne rosyjskie Geranie. Po raz pierwszy odrzutowe Geranie 3 użyto w Ukrainie 29 czerwca 2025 r., do dziś wykorzystano ich tam ok. 350.

Ukraińcy nie pozostali dłużni, ich drony zaatakowały wczoraj zakłady chemiczne Metarfraks Kemikals (to nazwa rosyjska!) w miejscowości Gubacha w Kraju Permskim, czyli ok. 1800 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Zniszczono główny element instalacji do wytwarzania mocznika, który jest wykorzystywany zarówno do produkcji nawozów sztucznych, jak i materiałów wybuchowych do celów wojskowych.

Wczoraj na odcinku Małoarchangielsk–Głazunowka w obwodzie orłowskim rosyjska Rosgwardia znalazła na torach ładunek wybuchowy. Przy próbie rozbrojenia zginęło trzech saperów, a wybuch rozerwał tory, powodując przerwy w ruchu pociągów. Ponadto eksplozja spowodowała zapłon pobliskich zbiorników paliwa, co powiększyło rozmiar zniszczeń.

Silny sygnał dla Rosji

Samoloty Rafale B, należące do francuskiego dywizjonu Escadron de Chasse 2/4 La Fayette z bazy BA 113 Saint-Dizier–Robinson, przyleciały już do Polski, by wzmocnić obronę powietrzną naszego kraju. To doskonałe francuskie samoloty bojowe, które występują w trzech podstawowych wersjach: jednomiejscowy bojowy Rafale C, dwumiejscowy bojowy Rafale B i jednomiejscowy, morski, zaprojektowany do działań z lotniskowców Rafale M.