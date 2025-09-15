Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
15 września 2025
Świat

1300. dzień wojny. Czy to były rosyjskie drony? Odkłamujemy cztery największe mity tego ataku

15 września 2025
Wohyń, powiat radzyński. Miejsce, w którym spadł jeden z rosyjskich dronów bojowych Wohyń, powiat radzyński. Miejsce, w którym spadł jeden z rosyjskich dronów bojowych Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Skala operacji dezinformacyjnej Rosji po ataku dronów nie ma precedensu. W dodatku jej skuteczność można ocenić jako wysoką.

W obwodzie czernichowskim nakręcono film z przelatującym dronem uderzeniowym Gerań 3, który jest odmianą irańskiego Shaheda 238, napędzanego silnikiem odrzutowym. Drony tego typu są produkowane w zakładzie Jełabuga w Tatarstanie podobnie jak inne rosyjskie Geranie. Po raz pierwszy odrzutowe Geranie 3 użyto w Ukrainie 29 czerwca 2025 r., do dziś wykorzystano ich tam ok. 350.

Ukraińcy nie pozostali dłużni, ich drony zaatakowały wczoraj zakłady chemiczne Metarfraks Kemikals (to nazwa rosyjska!) w miejscowości Gubacha w Kraju Permskim, czyli ok. 1800 km od terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Zniszczono główny element instalacji do wytwarzania mocznika, który jest wykorzystywany zarówno do produkcji nawozów sztucznych, jak i materiałów wybuchowych do celów wojskowych.

Wczoraj na odcinku Małoarchangielsk–Głazunowka w obwodzie orłowskim rosyjska Rosgwardia znalazła na torach ładunek wybuchowy. Przy próbie rozbrojenia zginęło trzech saperów, a wybuch rozerwał tory, powodując przerwy w ruchu pociągów. Ponadto eksplozja spowodowała zapłon pobliskich zbiorników paliwa, co powiększyło rozmiar zniszczeń.

Silny sygnał dla Rosji

Samoloty Rafale B, należące do francuskiego dywizjonu Escadron de Chasse 2/4 La Fayette z bazy BA 113 Saint-Dizier–Robinson, przyleciały już do Polski, by wzmocnić obronę powietrzną naszego kraju. To doskonałe francuskie samoloty bojowe, które występują w trzech podstawowych wersjach: jednomiejscowy bojowy Rafale C, dwumiejscowy bojowy Rafale B i jednomiejscowy, morski, zaprojektowany do działań z lotniskowców Rafale M.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
