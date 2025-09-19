Nikt nie ma większego niż Ukraina i Rosja doświadczenia w technologiach bezpilotowych. Oczywiście Rosja to nasz potencjalny wróg, dlatego trzeba maksymalnie wykorzystać doświadczenia ukraińskie.

Na jednym z odcinków wojska ukraińskie zostawiły kuszącą przerwę w rowie przeciwpancernym. To był magnes na rosyjskich motocyklistów i żołnierzy. I pułapka z mnóstwem min. Eksplozjom nie było końca, na X można znaleźć filmik ze zdarzenia.

W obwodzie briańskim, zaledwie 35 km od granicy, Rosjanie budują nowe miejsce do odpalania tanich dronów z rodziny Shahed. Są dwa punkty startowe z wyrzutniami, bunkry, drogi dojazdowe. Czyżby się nie spodziewali, że baza może zostać zniszczona? Stoi w zasięgu bomb kierowanych JDAM z podrzutu. Po to są przypuszczalnie umocnienia betonowe.

Sytuacja pod Pokrowskiem jest bardzo trudna. Walczy tu m.in. ukraińska 68. Brygada Jegrów – a Rosjanie wciąż przenikają przez linie obronne grupami dywersyjno-rozpoznawczymi i pojawiają się w mieście, gdzie są likwidowani. Niestety kontrolują niebo. Mimo wysiłków ukraińskich jednostek dronowych to rosyjskie bezpilotowce są górą. Ukraińcy tracą też sporo swoich aparatów. Ich ataki są jednak na tyle skuteczne, że w strefie przyfrontowej nie pojawiają się żadne rosyjskie pojazdy poza motocyklami, quadami i tzw. wózkami motorowymi, czyli tanimi pojazdami przypominającymi gokarty (nazywane buggy). Wszystkie wrogie działania ofensywne to obecnie szturmy piesze w trzy–czteroosobowych grupach.

Na pozostałych odcinkach sytuacja się nie zmienia. Trwają ciężkie walki i tylko gdzieniegdzie Rosjanie zdobywają skrawki terenu. Front trzyma się dobrze, choć sytuacja w trzech miejscach może niepokoić: pod Kupiańskiem w zachodniej części obwodu charkowskiego, pod Konstantyniwką i Pokrowskiem w obwodzie donieckim.