Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
19 września 2025
Świat

1304. dzień wojny. O dronach uczmy się od Ukraińców. Na miejscu Rosjan drżelibyśmy ze strachu

19 września 2025
Ukraiński żołnierz umieszcza amunicję w dronie, wrzesień 2025 r. Ukraiński żołnierz umieszcza amunicję w dronie, wrzesień 2025 r. Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Forum
Nikt nie ma większego niż Ukraina i Rosja doświadczenia w technologiach bezpilotowych. Oczywiście Rosja to nasz potencjalny wróg, dlatego trzeba maksymalnie wykorzystać doświadczenia ukraińskie.
Lech Mazurczyk

Na jednym z odcinków wojska ukraińskie zostawiły kuszącą przerwę w rowie przeciwpancernym. To był magnes na rosyjskich motocyklistów i żołnierzy. I pułapka z mnóstwem min. Eksplozjom nie było końca, na X można znaleźć filmik ze zdarzenia.

W obwodzie briańskim, zaledwie 35 km od granicy, Rosjanie budują nowe miejsce do odpalania tanich dronów z rodziny Shahed. Są dwa punkty startowe z wyrzutniami, bunkry, drogi dojazdowe. Czyżby się nie spodziewali, że baza może zostać zniszczona? Stoi w zasięgu bomb kierowanych JDAM z podrzutu. Po to są przypuszczalnie umocnienia betonowe.

Sytuacja pod Pokrowskiem jest bardzo trudna. Walczy tu m.in. ukraińska 68. Brygada Jegrów – a Rosjanie wciąż przenikają przez linie obronne grupami dywersyjno-rozpoznawczymi i pojawiają się w mieście, gdzie są likwidowani. Niestety kontrolują niebo. Mimo wysiłków ukraińskich jednostek dronowych to rosyjskie bezpilotowce są górą. Ukraińcy tracą też sporo swoich aparatów. Ich ataki są jednak na tyle skuteczne, że w strefie przyfrontowej nie pojawiają się żadne rosyjskie pojazdy poza motocyklami, quadami i tzw. wózkami motorowymi, czyli tanimi pojazdami przypominającymi gokarty (nazywane buggy). Wszystkie wrogie działania ofensywne to obecnie szturmy piesze w trzy–czteroosobowych grupach.

Na pozostałych odcinkach sytuacja się nie zmienia. Trwają ciężkie walki i tylko gdzieniegdzie Rosjanie zdobywają skrawki terenu. Front trzyma się dobrze, choć sytuacja w trzech miejscach może niepokoić: pod Kupiańskiem w zachodniej części obwodu charkowskiego, pod Konstantyniwką i Pokrowskiem w obwodzie donieckim.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama