Białoruś prowadzi duże ćwiczenia przy granicy z Ukrainą. Zgromadziła tu znaczne siły, sprzęt pancerny, artylerię i sporo środków transportu. Co zamierza?

Pod Pokrowskiem dzieje się źle. Obrońcy są przemęczeni, nie wszędzie wznieśli umocnienia. To dziwne, ale wciąż nie mają do nich przekonania. A przecież codziennie się przekonują, jakie to ważne. Albo brakuje sił do ich budowy (wojsk saperskich mają z pewnością niedobór), albo dowództwo niechętnie patrzy na umocnienia za plecami własnych wojsk, zachęcające do przedwczesnego odwrotu. Wygląda na to, że Rosjanie zajmą miasto, i to jeszcze w tym roku.

Zajęli też znaczną część Torećka. Opuszczone wieżowce ostrzeliwuje ukraińska artyleria, by wykurzyć ukrywających się Rosjan. To smutne, że musi burzyć własne miasta.

Na pozostałych frontach większych zmian nie ma. Walki trwają niemal wszędzie.

Rosjanie tymczasem ryją obwód kurski jak krety. Nie wygląda na to, żeby Ukraińcy chcieli poszerzać tu włamanie, to by wymagało sił potrzebnych gdzie indziej. Miejmy nadzieję, że jeśli chcą utrzymać te terytoria jako kartę przetargową, to też je nieźle przekopią.

Płonie nadal zaatakowany wczoraj skład paliw pod Kamieńskiem Szachtyńskim. Ukraińskie drony nie próżnują, ostatniej nocy uderzyły w skład Rosrezerw w mieście Kotielnicz w obwodzie kirowskim, ok. 1,5 tys. km od granicy.