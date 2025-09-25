1310. dzień wojny. Trump zaczyna rozumieć, kto jest zły. Ale które granice Ukrainy ma na myśli?

Stosunek Donalda Trumpa do wojny najwyraźniej ulega przemianie. Nadal nie bardzo rozumie, o co się toczy i czego Rosjanie chcą od Ukrainy. Ale pomału do niego dociera, kto jest zły.

Ukraińska grupa specjalna z jednostki Prymary (Duchy) z wywiadu wojskowego HUR, używając dronów, zniszczyła na lotnisku Kacza na Krymie średni samolot transportowy An-26 nr RF-46878 z 318. Samodzielnego Konstanckiego Mieszanego Pułku Lotniczego Floty Czarnomorskiej. Oberwał też brzegowy radar obserwacji morza MR-10M1 Mys-M1.

Papierowy tygrys

Drugim ukraińskim sukcesem jest zestrzelenie bombowca taktycznego Su-34 w obwodzie zaporoskim. Samolot podchodził do ataku szybującymi bombami kierowanymi KAB i właściwie nie wiadomo, co go trafiło. Wzruszające komentarze o „wiecznym locie” na kanale telegramowym Fighterbomber podpowiadają, że załoga zginęła.

Linia bojowej styczności wojsk nie drgnęła na całym północnym froncie. Pod Łymaniem niewielki skrawek terenu odbili Ukraińcy, pod Siewierskiem Rosjanie nieco się przesunęli na zachód. Uzyskali też małe zdobycze w rejonie Konstantyniwka-Drużkiwka. Obie strony wyszarpały po kawałku ziemi w rejonie Pokrowska.

Tymczasem chińscy specjaliści z firmy AEE z Yibin w Syczuanie odwiedzili Iżewsk: firmę IEMZ Kupoł produkującą bojowe bezpilotowe aparaty latające, sprowadzającą z Państwa Środka części do bezpilotowców i gotowe drony. Rosjanie kupili uderzeniowe jednorazowe aparaty firmy AEE typu A140 i A900 do atakowania celów naziemnych. Współpraca rozwija się owocnie.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ciekawie skomentował słowa Trumpa, że gospodarka Rosji stała się „papierowym tygrysem”. Powiedział mianowicie, że bardziej przypomina niedźwiedzia, a – jak wiadomo – papierowe niedźwiedzie nie istnieją.

Burze na Bałtyku

Nie ustają rosyjskie prowokacje na Bałtyku. W samolocie hiszpańskiej ministry obrony Margarity Robles, lądującym na Litwie, doszło do całkowitego zakłócenia GPS, co nieco utrudniło lot, ale bez konsekwencji.

W Danii nad czterema lotniskami pojawiły się nieznane drony, krążąc niebezpiecznie i zmuszając do przerwania lotów. Odleciały w stronę morza i zniknęły na małej wysokości. Chodzi o lotniska: Aalborg, gdzie stacjonuje 721. dywizjon (jednostka transportowa wyposażona m.in. w samoloty C-130J-30 Hercules), Skrydstrup, gdzie bazują myśliwce (727. dywizjon na samolotach F-35A i 730. dywizjon na F-16AM), a także dwa cywilne lotniska Esbjerg i Sønderborg na Półwyspie Jutlandzkim.

To już drugi raz w ciągu jednego tygodnia. Do tego nad ranem samolot rozpoznawczy Ił-20 przeleciał na małej wysokości, ok. 100 m, nad niemiecką fregatą F220 „Hamburg”.

Co powiedział Trump?

Prezydent USA na Truth Social napisał dwa ważne zdania: „Po dokładnym zapoznaniu się i zrozumieniu sytuacji militarnej Ukrainy/Rosji, a także analizie sytuacji ekonomicznej, z uwzględnieniem tego, z jak wielkimi ekonomicznymi kłopotami zmaga się Rosja, myślę, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i ZWYCIĘŻYĆ całe swoje terytorium w oryginalnej formie. Jeśli wykaże cierpliwość, otrzyma finansowe wsparcie od Europy, a szczególnie NATO, pierwotne granice, od których ta wojna się zaczęła, to w znacznym stopniu osiągalna możliwość”.

To napawa optymizmem. Ale trzeba go trochę ostudzić. Przede wszystkim Trump nie bardzo interesuje się sprawami międzynarodowymi. „America First”: istotne są tylko wewnętrzne sprawy USA. A dzieje się dużo. Kwestie legislacji, boje partyjne w różnych stanach, spory o kształt ustawy budżetowej, afery na tle zmian podatkowych i w zakresie opieki zdrowotnej, działania przeciw migrantom, protesty, Gwardia Narodowa walcząca z przestępczością (choć nie do tego są gwardziści szkoleni) – jest się czym zajmować.

A na głowie akta Epsteina. Spór o wolność słowa w mediach. Afery ideologiczne. Jak się człowiek w to wgłębi, to może coś rozboleć, choć mamy wrażenie, że znaczną część problemów administracja prezydenta wywołała sama.

Uroki Ukrainy

W polityce zagranicznej, której poświęca chyba mniej niż 10 proc. czasu i energii (według naszej subiektywnej oceny bazującej na jego aktywności w mediach, nie tylko społecznościowych), Trump traktuje rządy poszczególnych państw jak zarządy konkurencyjnych lub współpracujących firm. Wszystko musi się wszystkim opłacać. W tym świecie nie ma miejsca na ideologie, religie i motywy inne niż finansowe. Poza tym nie myśli w perspektywie długofalowej.

Dlatego uważa, że właśnie gospodarka zmusi Rosję do odstąpienia od swoich zamiarów. Sądzi zapewne, że Putin zaatakował Ukrainę dla zysku. Trump, jak rasowy biznesmen, nieraz o niej mówił: „taki ładny kraj, tyle terenów oceansides”. Czyli posiadłości na wybrzeżu. Trump zapewne uważa, że Rosja zajęła Krym nie dlatego, że to niezatapialny lotniskowiec, i nie dla największej bazy morskiej w dawnym ZSRR w Sewastopolu, ale właśnie dla „oceansides”. Takie piękne posiadłości nadmorskie!

Ale Putin nie walczy dla posiadłości. Walczy, by przebudować świat, a Rosja ma w nim zająć należne jej miejsce: nie gracza, ale wręcz rozdającego karty. Takie koślawe i przeżarte korupcją państwo nie jest w stanie rozwijać się w normalnym trybie, konkurując z państwami demokratycznymi i wolnorynkowymi. Dlatego musi je sobie podporządkować, wprząc ich potencjał we własny system zarządzania na zasadzie lenna, jak to białoruskie. Nikt już nie stanie Rosji na drodze. USA dobrowolnie się cofnęły, uprawiają neoizolacjonizm, oddały swoje „strefy wpływów” w Europie, więc Europa jest do wzięcia.

Rosjanie nie wyobrażają sobie świata, w którym małe i słabsze państwo może być niezależne i suwerenne. Po prostu: jeśli nie jest w rosyjskiej czy chińskiej strefie wpływów, to jest w amerykańskiej. Na Kremlu myślą, że Amerykanie podejmują wszelkie ważne decyzje w Paryżu, Madrycie, Rzymie czy Warszawie. Skoro więc zajęli się sobą, to znaczy, że władza nad Europą leży na ulicy i wystarczy po nią sięgnąć.

Rosjanie nie uważają Europy za potęgę militarną. Dla nich UE to wypielęgnowane pieszczochy niezdolne do znoszenia frontowych trudów w huku wystrzałów i okopowych błotach; myśl o Portugalczykach, Hiszpanach, Włochach czy Grekach marznących w przemoczonych mundurach wywołuje u nich szczery śmiech.

Pierwotne granice?

Z tym „pełnym zrozumieniem” sytuacji militarnej przez Donalda Trumpa byśmy się jednak nie rozpędzali. W jego wypowiedzi jest zresztą pewna sprzeczność. Dlaczego jego zdaniem ta wojna w ogóle wybuchła? Przez nieudolność Joe Bidena, bo gdyby rządził Trump, nie doszłoby do niej. Ktoś śmie w to wątpić? Pisząc „ta wojna”, amerykański prezydent ma na myśli konflikt rozpoczęty w 2022 r. W jednym zdaniu pisze: „pierwotne granice, od których ta wojna się zaczęła”. A w drugim: „całą Ukrainę w jej oryginalnej formie”.

Tyle że... to nie są te same granice! Wojna zaczęła się w 2014 r. od nielegalnej aneksji Krymu, oderwania od Ukrainy połowy obwodów ługańskiego i donieckiego. Ta wojna, która zaczęła się „przez Joe Bidena” w 2022, ruszyła z tymczasowej linii demarkacyjnej ustalonej w porozumieniu Mińsk 2 z 2015. Które granice ma na myśli Donald Trump?

Najgorsze, że prezydent USA funkcjonuje jak sztuczna inteligencja: przyjmuje zdanie większości. Jeśli Putin, Siergiej Ławrow, Dmitrij Pieskow, Steve Witkoff i Tulsie Gabbard z Tuckerem Carlsonem mówią to samo, to jak można wierzyć Wołodymyrowi Zełenskiemu i gen. por. Keithowi Kelloggowi, którzy są w mniejszości?

W dodatku Trump otoczył się „wybitnymi” fachowcami. Sympatyzujący z krajem swoich przodków Steve Witkoff też jest biznesmenem od nieruchomości i nie jest w stanie ocenić, czy Rosjanie mówią prawdę, czy nie. Tulsie Gabbard nie ukrywa prorosyjskich sentymentów i sam Trump stwierdził, że nie ma do niej zaufania. Ale nadal jest dyrektorką CIA. O ważnych dla bezpieczeństwa sprawach informuje go ktoś, komu nie ufa.

Sojusz rosyjsko-chiński

Ukraina nie jest w stanie odzyskać terenów, które dotąd straciła, chyba że Rosja rozpadnie się z hukiem. Dobrze będzie, jeśli przetrwa jako suwerenne państwo w obecnych granicach. Rosja wbrew nadziejom Ameryki nie pomoże jej w konfrontacji z Chinami. Putin wykorzystuje Chiny do konfrontacji z Amerykanami i to się z pewnością nie zmieni. Te kraje są od siebie zależne, ale Rosja od Chin bardziej niż odwrotnie. Żaden nie wystąpi przeciwko drugiemu przed pokonaniem USA i sprowadzeniem ich do poziomu wielkiego Salwadoru czy Haiti północy.

Oczywiście nie stanie się to jutro, ale wschodnie mocarstwa sądzą, że to możliwe w perspektywie dekad, w kolejnych pokoleniach. Bo tu się myśli długofalowo, a nie w horyzoncie kadencji. W Rosji czy Chinach nikogo żadna kadencja nie wiąże.

Dobrze, że Trump stanął po stronie Ukrainy. Dobrze, że pozwala Europie kupować uzbrojenie przekazywane Ukrainie. Dobrze, że dzieli się z Ukrainą informacjami rozpoznawczymi. Dobrze, że nie sprzedaje sprzętu Rosji. I oby to się utrzymało, niczego więcej nie oczekujmy. W świecie, w którym się znaleźliśmy, to już i tak dużo.