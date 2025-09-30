Przejdź do treści
30 września 2025
Wojna wewnątrz Ameryki? Trump wezwał 800 generałów. Mają służyć jemu

30 września 2025
Donald Trump w Quantico, 30 września 2025 r. Donald Trump w Quantico, 30 września 2025 r. Jim Watson / East News
Wystąpienie Trumpa było drastycznym przykładem starań, by wpajać siłom zbrojnym – które zgodnie z konstytucją, tradycjami i niepisanymi normami amerykańskiej demokracji mają być apolityczne – że powinny służyć przede wszystkim jemu.

Ponad 800 generałów i admirałów, dowódców wszystkich wojsk amerykańskich na świecie, zebrało się we wtorek w bazie piechoty morskiej w Quantico w stanie Virginia na wezwanie sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Szef Pentagonu nakazał im przyjechać z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie podając przyczyn ani tematu zgromadzenia, co wywołało lawinę domysłów. Obecność Donalda Trumpa to wyjaśniła – jego wystąpienie było kolejnym elementem kampanii o umocnienie lojalności i zwartości armii wokół niego. Można tylko spekulować, w jakich celach.

Koncentracja generałów

Przyjeżdżając nagle do kraju, dowódcy opuścili swoje placówki we wszystkich regionach świata, w tym najbardziej zapalnych, jak Bliski Wschód. Komentatorzy, politycy i emerytowani wojskowi zwrócili uwagę, że jeśli nie mamy do czynienia z sytuacją obcej agresji lub poważnego kryzysu międzynarodowego, zgromadzenia tego rodzaju zwołuje się normalnie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Demokratyczni członkowie Kongresu wysłali do Hegsetha list z zapytaniem, czy liczył się z ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa wobec „bezprecedensowej koncentracji przywódców wojskowych w jednym miejscu”, i dlaczego „nie rozważono bezpiecznej alternatywy wirtualnej”.

Okazało się, że to, co Hegseth miał dowódcom do powiedzenia, mógł im bez problemu przekazać właśnie tak – zdalnie, na telekonferencji. W swym przemówieniu, jak parokrotnie poprzednio, uzasadniał zmiany wprowadzane w resorcie obrony, który na życzenie Trumpa ma powrócić do swej dawnej nazwy „Departament Wojny”.

Szef Pentagonu od początku urzędowania ruguje z niego wszelkie elementy „woke”, lewicowego programu wyrównywania szans zawodowych mniejszości rasowych i seksualnych, oraz kobiety – zdaniem Hegsetha w przeszłości awansowano nie zawsze kompetentne osoby ze szkodą dla obronności kraju.

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
