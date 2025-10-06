Są realne obawy, że w razie wojny Rosja wykorzysta swoje systemy antysatelitarne do poważnego zredukowania jakościowej przewagi militarnej Zachodu.

Ukraińcy nie pozostają dłużni za ataki na infrastrukturę energetyczną – uszkodzili elektrociepłownię węglową w Biełgorodzie. Były przerwy w dostawach prądu, zwłaszcza że oberwała dwa razy w ciągu doby. Tymczasem na skrzyżowanie przy ulicy Popowa upadł przyspieszacz rakietowy od Pancyr S-1. Szkoda, że nie rozwalił jakiejś ciężarówki...

Nocą Ukraińcy przeprowadzili jeden z największych ataków dronowych. Rosjanie donoszą o zestrzeleniu 251 bezpilotowców dalekiego zasięgu, w tym tych, które kierowały się na Moskwę. Oberwał m.in. zakład Swierdłowa w Dzierżyńsku (obwód niżnonowogrodzki). Powstają tu materiały wybuchowe, paliwo rakietowe, komponenty do produkcji chemicznej itp. Czysto cywilne jest 5 proc. produkcji. Zakład chwali się, że jest jedynym w Rosji producentem oktogenu i heksogenu. Ten drugi jest silnym materiałem wybuchowym (RDX). Ucierpiał też terminal naftowy w Teodozji na Krymie.

W Ukrainie rozwiązano ostatnie dowództwo Operacyjno-Strategicznej Grupy Wojsk (OSGW). Chodzi o OSGW „Dnipro” (wcześniej „Chortycja”). Tak się złożyło, że w pasie jej odpowiedzialności, od Charkowa po Wuhłedar, toczą się zasadnicze działania bojowe, to niemal 80 proc. całej aktywności. Od północy grupa graniczyła z OSGW „Północ”, od południa z OSGW „Tawrija”. Wszystkie zostały rozwiązane, a ich funkcje mają przejąć liczniejsze Operacyjno-Taktyczne Ugrupowania wojsk (OTU). Z jakichś względów Ukraińcy nie wykorzystali potencjału niedawno utworzonych dowództw korpusów, które nie stanowią szczebla dowodzenia na poziomie taktyczno-operacyjnym, są tylko jednostką administracyjną, która zapewnia uzupełnienia, szkolenie, prowadzi sprawy finansowe, częściowo logistyczne. Nie wygląda na to, by podejmowała realne decyzje bojowe.