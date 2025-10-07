„Nie ufam rządowi, ale jeszcze bardziej nie ufam Hamasowi”. 7 października dwa lata później. Czy to wreszcie koniec wojny?

Wydaje się, że wojna wreszcie dobiega końca, ale w Re’im, miejscu jednej z największych masakr 7 października, trudno w to uwierzyć. Choć trwa święto Sukkot, zamiast radości są tu łzy.

7 października 2023 r. na festiwalu Supernova w Re'im, pod granicą ze Strefą Gazy, w rytmie muzyki elektronicznej bawiło się kilka tysięcy ludzi. O godz. 6:29 odezwały się syreny alarmowe, a niedługo potem na miejscu znalazły się komanda Hamasu w dżipach i na motorach. To była rzeź. Na miejscu zginęło około 400 osób, a kolejnych 40 zostało porwanych do Gazy.

Grób zamiast ślubu

– Próbowali stąd uciekać, ale okazało się, że droga jest zablokowana. Ukryli się więc w żółtym kontenerze. Miałam kontakt z córką do godz. 11:30, była bardzo dzielna, próbowała mnie uspokajać, że wszystko będzie dobrze – opowiada Michal Bitton z Petach Tikva, której córka Maya Bitton (22 lata) i jej narzeczony Eliran Mizrahi (23 lata) zginęli tu 7 października.

Zostali rozstrzelani w schronie, w którym się ukrywali wraz z siedmioma innymi osobami. Ciała kolejnych trzech odkryto poza kontenerem. – Kiedy ich znaleziono, byli przytuleni. Eliran osłaniał Mayę ramionami. Byli parą od sześciu lat, wkrótce mieli się pobrać. Jednak zamiast pod ślubnym baldachimem, skończyli we wspólnym grobie – mówi Michal. Wraz z nastoletnim synem Gabrielem przyjechali do Re’im, mimo że dziś wypada pierwszy dzień święta Sukkot, podczas którego obowiązują podobne restrykcje jak w szabat.

W przygranicznych miejscowościach daleko jednak od świątecznego nastroju. Około 3 tys. rowerzystów z samego rana rozpoczęło objazd zaatakowanych tamtego dnia miejscowości, do Re'im dotarli krewni zabitych i wziętych do niewoli zakładników. Są tu też ludzie, którzy tamtego dnia nikogo nie stracili. Eitan spod Beer Szewy przyjechał, by kontynuować projekt kalanijot – to charakterystyczne dla tego miejsca czerwone kwiaty, które pojawiają się zawsze po deszczu. – Te nasze, ceramiczne, które tu instalujemy, są „przed deszczem”. Wiemy, że w tym miejscu te prawdziwe już nie odrosną, tak jak ludzie, którzy tu zginęli – mówi Eitan.

Za ławką, na której siedzimy, wznoszony jest „Milczący Szałas” – prosta, biała, lekka konstrukcja, ozdobiona jedynie zdjęciami ofiar tego miejsca i sztucznymi kalanijot. W tradycji żydowskiej Sukkot to radosne święto, upamiętnia wędrówkę Żydów po pustyni po ucieczce z Egiptu, gdy musieli mieszkać w szałasach. Do dziś Żydzi wznoszą te konstrukcje, często na podwórkach, balkonach, możemy je zobaczyć także przed kawiarniami czy restauracjami. Zgodnie z tradycją ludzie przez tydzień spędzają w nich czas, przyjmują gości, biesiadują. W Re'im jest inaczej – zamiast radości są łzy.

– Czułam, że musiałam tu być, pokazać moim żołnierzom to miejsce – opowiada Alma, młoda żołnierka z oddziału artylerii, która walczyła tu dwa lata temu. – Też czuję rozczarowanie. Jako żołnierka tamtego dnia zrobiłam wszystko, co mogłam. Mam nadzieję, że ta wojna wkrótce się skończy.

O tym, że wojna wciąż trwa, przypominają odgłosy eksplozji ze Strefy Gazy. W pewnym momencie wybuchy przechodzą w rytmiczny dźwięk wystrzałów z karabinów maszynowych. Re'im leży mniej więcej na wysokości centralnej części enklawy, nieco na południe od miasta Gaza. Dziś rano w drodze do Re'im z Jerozolimy telefony wibrowały trzykrotnie, z czego jeden alarm okazał się fałszywy. Mimo to jeden pocisk wystrzelony z północnej części Gazy spadł na teren Izraela. Izraelczycy nie ustają w protestach, które trwają przed domami członków rządu Beniamina Netanjahu, w tym jego rezydencją w Jerozolimie przy ulicy Gaza. „Dość wojny. Nasi chłopcy są wycieńczeni. Misje, z którymi wysłano ich do Gazy, narażają ich życia bez żadnego powodu” – pisze dziennik „Haaretz”, przytaczając wypowiedź jednej z uczestniczek protestu, tzw. Matek na Froncie, którą dziennikarz spotkał pod domem ministra obrony Israela Kaca w Kfar Ahim.

Czy to już koniec wojny?

Kiedy wczorajszego wieczora żydowskie rodziny zasiadały do uroczystych kolacji z okazji święta Sukkot, w Szarm el-Szejk w Egipcie rozpoczynały się negocjacje w sprawie wypracowania szczegółów porozumienia między Izraelem a Hamasem przy udziale delegacji Kataru, Egiptu i USA. Strony nie negocjują bezpośrednio, ale pierwsze sygnały mówią o „dobrej atmosferze” rozmów. Nie wiadomo jednak, jak długo one potrwają. Zarówno Izrael, jak i Hamas zaakceptowali 21-punktowy plan Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny, choć kontrolująca Gazę organizacja zgłosiła do niego swoje zastrzeżenia. Mimo że strony zgodziły się na ogólny zarys scenariusza zakończenia wojny, nie ma pewności, że uda się do tego doprowadzić. – To wojna między politykami, nie między ludźmi – mówi Eitan.

W ostatnich dniach rozmawiałam z wieloma Izraelczykami i Palestyńczykami. Większość jest przekonana, że klucz do sukcesu leży w rękach Donalda Trumpa, który jest w stanie zmusić strony do sfinalizowania umowy. – Nie ufam naszemu rządowi, chociaż jeszcze bardziej nie ufam Hamasowi. Już dawno mogliśmy mieć umowę, wydostać zakładników. Dopóki nie zobaczę ich z powrotem, zachowuję daleko posuniętą ostrożność – mówił mi kilka dni temu Doron z Herceliji, jeden z uczestników protestu na Placu Zakładników w Tel Awiwie.

Plan przewiduje w pierwszej fazie wymianę 48 zakładników, z których prawdopodobnie 20 wciąż żyje, w zamian za 250 więźniów z długoletnimi wyrokami i ok. 1700 osób aresztowanych po 7 października. Ze strony Hamasu płyną sygnały, że będzie domagał się uwolnienia m.in. Marwana Barghoutiego, skazanego na pięć wyroków dożywocia (nie przyznał się do winy), oraz Ahmada Sa'adata, sekretarza generalnego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, odsiadującego wyrok 30 lat za działalność terrorystyczną. Hamas zapowiedział, że jest gotów złożyć ciężkie uzbrojenie, jak wyrzutnie rakiet czy moździerze, ale chce mieć prawo zatrzymania karabinów i pistoletów, by „przekazać je innym siłom w Gazie”. Warunek ten może okazać się nie do przełknięcia dla izraelskich negocjatorów. Organizacja chce też, by Izrael wprowadził 10-godzinne przerwy humanitarne, a w dniach uwalniania zakładników 12-godzinne.

Mimo pozytywnych sygnałów jest wiele punktów, które wymagają doprecyzowania. Na przykład, nie jest pewne, co się stanie w przypadku, kiedy nie będzie można zlokalizować żywych lub martwych zakładników. Problematyczne mogą być również plany wycofania się izraelskich sił, dokładny harmonogram i gwarancje dla Hamasu. Jedno jest pewne: to może być przełomowy moment dla zakończenia tej wojny. Nareszcie.

„Zaczęliśmy w Gazie i skończymy w Gazie wraz z uwolnieniem 40 zakładników, a właściwie 46” – stwierdził dziś w wywiadzie Beniamin Netanjahu. Drobny szczegół: zakładników jest 48.