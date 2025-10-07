Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Zagner z Re′im
7 października 2025
Świat

Rocznica wojny, która nie chce się skończyć. „Nie ufam rządowi, ale Hamasowi jeszcze mniej”

7 października 2025
Strefa Gazy Strefa Gazy Omar Ashtawy / Zuma Press / Forum
Wydaje się, że wojna wreszcie dobiega końca, ale w Re’im, miejscu jednej z największych masakr 7 października, trudno w to uwierzyć. Trwa święto Sukkot, ale widać głównie łzy.
Tu się odbywał festiwal Supernova. Re’im tuż przy granicy z Gazą, 7 października 2025 r.Agnieszka Zagner/Polityka Tu się odbywał festiwal Supernova. Re’im tuż przy granicy z Gazą, 7 października 2025 r.
Michal Bitton z synem Gabrielem przy zdjęciach Mai i jej narzeczonego EliranaAgnieszka Zagner/Polityka Michal Bitton z synem Gabrielem przy zdjęciach Mai i jej narzeczonego Elirana

7 października 2023 r. na festiwalu Supernova w Re’im, pod granicą ze Strefą Gazy, w rytmie muzyki elektronicznej bawiło się kilka tysięcy ludzi. O godz. 6:29 odezwały się syreny alarmowe, a niedługo potem na miejscu znalazły się komanda Hamasu w dżipach i na motorach. To była rzeź. Na miejscu zginęło około 400 osób, a kolejnych 40 zostało porwanych do Gazy.

Grób zamiast ślubu

– Próbowali stąd uciekać, ale okazało się, że droga jest zablokowana. Ukryli się więc w żółtym kontenerze. Miałam kontakt z córką do godz. 11:30, była bardzo dzielna, próbowała mnie uspokajać, że wszystko będzie dobrze – opowiada Michal Bitton z Petach Tikva, której córka Maya Bitton (22 lata) i jej narzeczony Eliran Mizrahi (23 lata) zginęli tu 7 października.

Zostali rozstrzelani w schronie, w którym się ukrywali wraz z siedmioma innymi osobami. Ciała kolejnych trzech odkryto poza kontenerem. – Kiedy ich znaleziono, byli przytuleni. Eliran osłaniał Mayę ramionami. Byli parą od sześciu lat, wkrótce mieli się pobrać. Jednak zamiast pod ślubnym baldachimem, skończyli we wspólnym grobie – mówi Michal. Wraz z nastoletnim synem Gabrielem przyjechali do Re’im, mimo że dziś wypada pierwszy dzień święta Sukkot, podczas którego obowiązują podobne restrykcje jak w szabat.

W przygranicznych miejscowościach daleko jednak od świątecznego nastroju. Około 3 tys. rowerzystów z samego rana rozpoczęło objazd zaatakowanych tamtego dnia miejscowości, do Re′im dotarli krewni zabitych i wziętych do niewoli zakładników. Są tu też ludzie, którzy tamtego dnia nikogo nie stracili. Eitan spod Beer Szewy przyjechał, by kontynuować projekt kalanijot – to charakterystyczne dla tego miejsca czerwone kwiaty, które pojawiają się zawsze po deszczu. – Te nasze, ceramiczne, które tu instalujemy, są „przed deszczem”. Wiemy, że w tym miejscu te prawdziwe już nie odrosną, tak jak ludzie, którzy tu zginęli – mówi Eitan.

Za ławką, na której siedzimy, wznoszony jest „Milczący Szałas” – prosta, biała, lekka konstrukcja, ozdobiona jedynie zdjęciami ofiar tego miejsca i sztucznymi kalanijot. W tradycji żydowskiej Sukkot to radosne święto, upamiętnia wędrówkę Żydów po pustyni po ucieczce z Egiptu, gdy musieli mieszkać w szałasach. Do dziś Żydzi wznoszą te konstrukcje, często na podwórkach, balkonach, możemy je zobaczyć także przed kawiarniami czy restauracjami. Zgodnie z tradycją ludzie przez tydzień spędzają w nich czas, przyjmują gości, biesiadują. W Re′im jest inaczej – zamiast radości są łzy.

Czułam, że musiałam tu być, pokazać moim żołnierzom to miejsce – opowiada Alma, młoda żołnierka z oddziału artylerii, która walczyła tu dwa lata temu. – Też czuję rozczarowanie. Jako żołnierka tamtego dnia zrobiłam wszystko, co mogłam. Mam nadzieję, że ta wojna wkrótce się skończy.

O tym, że wojna wciąż trwa, przypominają odgłosy eksplozji ze Strefy Gazy. W pewnym momencie wybuchy przechodzą w rytmiczny dźwięk wystrzałów z karabinów maszynowych. Re′im leży mniej więcej na wysokości centralnej części enklawy, nieco na południe od miasta Gaza. Dziś rano w drodze do Re′im z Jerozolimy telefony wibrowały trzykrotnie, z czego jeden alarm okazał się fałszywy. Mimo to jeden pocisk wystrzelony z północnej części Gazy spadł na teren Izraela. Izraelczycy nie ustają w protestach, które trwają przed domami członków rządu Beniamina Netanjahu, w tym jego rezydencją w Jerozolimie przy ulicy Gaza. „Dość wojny. Nasi chłopcy są wycieńczeni. Misje, z którymi wysłano ich do Gazy, narażają ich życia bez żadnego powodu” – pisze dziennik „Haaretz”, przytaczając wypowiedź jednej z uczestniczek protestu, tzw. Matek na Froncie, którą dziennikarz spotkał pod domem ministra obrony Israela Kaca w Kfar Ahim.

Czytaj też: Najdłuższe 47 minut w życiu. Nagrania z 7 października to obraz czystego zła

Czy to już koniec wojny?

Kiedy wczorajszego wieczora żydowskie rodziny zasiadały do uroczystych kolacji z okazji święta Sukkot, w Szarm el-Szejk w Egipcie rozpoczynały się negocjacje w sprawie wypracowania szczegółów porozumienia między Izraelem a Hamasem przy udziale delegacji Kataru, Egiptu i USA. Strony nie negocjują bezpośrednio, ale pierwsze sygnały mówią o „dobrej atmosferze” rozmów. Nie wiadomo jednak, jak długo one potrwają. Zarówno Izrael, jak i Hamas zaakceptowali 21-punktowy plan Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny, choć kontrolująca Gazę organizacja zgłosiła do niego swoje zastrzeżenia. Mimo że strony zgodziły się na ogólny zarys scenariusza zakończenia wojny, nie ma pewności, że uda się do tego doprowadzić. – To wojna między politykami, nie między ludźmi – mówi Eitan.

W ostatnich dniach rozmawiałam z wieloma Izraelczykami i Palestyńczykami. Większość jest przekonana, że klucz do sukcesu leży w rękach Donalda Trumpa, który jest w stanie zmusić obie strony do sfinalizowania umowy. – Nie ufam naszemu rządowi, chociaż jeszcze mniej ufam Hamasowi. Już dawno mogliśmy mieć umowę, wydostać zakładników. Dopóki nie zobaczę ich z powrotem, zachowuję daleko posuniętą ostrożność – mówi Doron z Herceliji, jeden z uczestników protestu na pl. Zakładników w Tel Awiwie.

Plan przewiduje w pierwszej fazie wymianę 48 zakładników (20 prawdopodobnie żyje) w zamian za 250 więźniów z długoletnimi wyrokami i ok. 1700 osób aresztowanych po 7 października. Ze strony Hamasu płyną sygnały, że będzie domagał się uwolnienia m.in. Marwana Barghoutiego, skazanego na pięć wyroków dożywocia (nie przyznał się do winy), oraz Ahmada Sa’adata, sekretarza generalnego Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, odsiadującego 30 lat za działalność terrorystyczną.

Hamas niby jest gotów złożyć ciężkie uzbrojenie, w tym wyrzutnie rakiet czy moździerze, ale chce zatrzymać karabiny i pistolety, by „przekazać je innym siłom w Gazie”. Liczy też na to, że Izrael wprowadzi 10-godzinne przerwy humanitarne, a w dniach uwalniania zakładników: 12-godzinne.

Czytaj też: „Gaza płonie”. Izrael rozpoczął ofensywę na dużą skalę, zrównuje miasto z ziemią

Mimo pozytywnych sygnałów jest wiele punktów, które wymagają doprecyzowania. Na przykład nie jest pewne, co się zdarzy, kiedy nie będzie można zlokalizować żywych lub martwych zakładników. Problematyczne mogą być również plany odwrotu izraelskich sił i gwarancje dla Hamasu. Jedno jest pewne: to może być przełomowy moment dla tej wojny. Nareszcie.

„Zaczęliśmy w Gazie i skończymy w Gazie wraz z uwolnieniem 40 zakładników, a właściwie 46” – stwierdził dziś Beniamin Netanjahu. Drobny szczegół: zakładników jest 48.

Agnieszka Zagner z Re′im

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1318. dzień wojny. Wołodymyr Z. wysadził Nord Stream i wpadł? Coś tu się kupy nie trzyma

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. 1317. dzień wojny. Kolejne rosyjskie incydenty w Polsce. A co potem? Coraz większy strach

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. O co wam chodzi? Niemcy nie pojmują działań polskich władz. To nie odwet, tylko strach

    Klaus Bachmann

  4. Erika Kirk: pierwsza wdowa Ameryki. To, co udawało się Charliemu, jej może nie wyjść

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

  5. Nie ma już jednego Zachodu, są jedne Chiny. Znajdujemy się w geopolitycznym przeciągu

    Jakub Majmurek

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną