1324. dzień wojny. Czym naprawdę jest wojna hybrydowa? Zbliżamy się do trzeciej fazy

W „Zeszytach naukowych” Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie opublikowano artykuł „Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów”. Sam tytuł jest fascynujący, jest w nim zawarte to, o czym pisaliśmy wczoraj.

Ukraińskie pole walki coraz bardziej się zmienia. Obecnie nie ma typowej linii obrony, jest pas długości 3–4 km izolowanych posterunków, stanowisk ogniowych, pojedynczych okopów. Posterunki kilku dobrze okopanych żołnierzy rozrzucone są co kilkaset metrów, tworzą mozaikę urzutowaną w głąb. Nie tylko jest to spowodowane dronami, lecz także brakami w piechocie.

Dlatego na kierunkach w trudniejszym terenie zostawia się niekiedy luki, których szerokość potrafi dochodzić do kilometra. Wykorzystują je Rosjanie, wdzierają się przez nie grupy szturmowo-dywersyjne. Docierają do drugiej, a czasem do trzeciej linii obrony, gdzie jest już mniej obsadzonych posterunków ogniowych. Rosyjskie patrole potrafią się nawet pojawić na pozycjach ukraińskiej artylerii.

Po drugiej stronie frontu obrona jest gęstsza, pozycji ogniowych jest więcej, choć też nie mają one charakteru ciągłych okopów – tym razem właśnie ze względu na drony. Dlatego obie strony rozciągają obronę w głąb, nie koncentrują się w linii na przednim skraju. W skład rosyjskiej obrony wchodzi więcej żołnierzy, dzięki czemu nie ma luk i Ukraińcom ciężko jest je przeniknąć.

Po rosyjskiej stronie wciąż okresowo pojawiają się pojazdy pancerne. Na co dzień nie są potrzebne, choć czasem ataki ze wsparciem broni pancernej się zdarzają. Właśnie wczoraj miał miejsce atak rosyjskich wojsk pod miejscowością Jabłuniwka, ok. 10 km na południowy zachód od Konstantiniwki, ale został odparty. Przypuszczalnie prowadziła go 155. Brygada Piechoty Morskiej Gwardii, a Ukraińcy zniszczyli podobno trzy bojowe wozy piechoty BMP-3, co potwierdzają pokazane filmiki z dronów.

Spotkania na szczytach

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z liderem zwycięskiej partii w Czechach, Andrejem Babišem, gratulując mu zwycięstwa. O dalszej współpracy mają rozmawiać osobiście. Czechy odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu dostaw pomocy, prowadząc tzw. inicjatywę amunicyjną. Dzięki temu Ukraina otrzymała spore zapasy amunicji kal. 155 mm.

Z kolei prezydent Władimir Putin spotkał się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Przyznał, że samolot linii Azerbaijan Airlines, wykonujący lot z Baku do Groznego 25 grudnia 2024 r., został zestrzelony przez rosyjski zestaw przeciwlotniczy. Nie przyjął jednak pełnej odpowiedzialności za zdarzenie, mówiąc, że w pobliżu był ukraiński dron i to Ukraińcy ponoszą winę.

Poza tym powiedział, że w samolot nie trafiły rosyjskie rakiety, tylko ich odłamki, sugerując, że dron został trafiony i to jego fragmenty uderzyły w przelatujący obok samolot pasażerski. Dowcip polega na tym, że takie odłamki rozrzucane są na odległość około 5–15 m w przypadku tego typu pocisków (prawdopodobnie Pancyr-S1), a przy większych rakietach przeciwlotniczych zachowują niszczące właściwości maksymalnie na około 30 m. Po prostu zestrzelono azerski samolot dwoma rakietami przeciwlotniczymi i już, one tak działają, że rażą odłamkami, nie muszą łupnąć w cel jak młotkiem.

Władimir Putin 7 października spotkał się też z dowódcami wojskowymi, m.in. z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, gen. armii Walerijem Gerasimowem, oraz z szefem FSB, gen. armii Aleksandrem Bortnikowem. Po tym spotkaniu oświadczył, że Rosja nie ma zamiaru rezygnować z osiągnięcia swoich celów w Ukrainie, a pełna kapitulacja Kijowa powoli nadchodzi. Według niego rosyjski nacisk sprawia, że ukraińskie wojska cofają się na wszystkich odcinkach frontu i widać, że tracą siły. Powiedział też, że baza wojskowo-przemysłowa wypełnia zamówienie wojskowe w przyspieszonym tempie.

Sytuacja na froncie

Na szczęście prawda wcale nie jest tak różowa. Ukraińskie wojska wciąż się trzymają, choć nie wiadomo, jak długo. Rosjanie poczynili w ostatniej dobie jedynie niewielkie postępy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Kupiańsku, gdzie walki toczą się już w północnej części miasta, na jego ulicach. Podobnie w Siewiersku: Rosjanie walczą już praktycznie na granicach miasteczka. Ich wojska zajmują skraj wschodni, północny i zachodni. Ukraińcy mają do niego dostęp tylko od południa, ale długo się tu nie utrzymają. Powstało tu klasyczne rosyjskie pole śmierci, znane z innych miejsc.

Rosyjskie wojska zdobyły też skrawek terenu koło wsi Predteczyne, na północ od miasteczka Konstantiniwka, które również jest oskrzydlone z trzech stron. Z kolei dalej na południe, pod Dobropilią, to Ukraińcy przejęli skrawek terenu w wyniku kontrataku. Natomiast w rejonie Pokrowska, na południowy zachód od miasta, Rosjanie posunęli się na północ i wkroczyli na teren zakładu przemysłowego w rejonie Udaczne. Mały skrawek terenu zdobyli na południe od osiedla miejskiego Nowopawliwka. Zaobserwowano też przerzucanie sił rosyjskiej 41. Armii spod Pokrowska dalej na południowy zachód, pod Pawliwkę; najwyraźniej siły te mają być następnie przerzucone pod Nowopawliwkę. Poza tym linia frontu w zasadzie nie uległa zmianie.

Ocena hybrydowości konfliktu

W „Zeszytach naukowych” Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie opublikowano artykuł „Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów”. Sam tytuł jest fascynujący, jest w nim zawarte to, o czym pisaliśmy wczoraj. Czy ten tytuł nie fascynuje? Po co oceniać stopień hybrydowości konfliktu i co to właściwie oznacza? Rosjanie wypuszczają drony, które masowo wlatują do Polski. Przez granice z Białorusią przedzierają się celowo zwożeni migranci. Na Bałtyku rwane są kable energetyczne i łączności, a zakłócany jest GPS. Politycy i media zgodnie mówią: trwa wojna hybrydowa. Mają na myśli działania niekinetyczne, poniżej progu wojny. A to dlatego, że popełniają fatalny błąd: nie wiedzą, że jeśli to wojna hybrydowa, to gdzieś tam jeszcze czeka nas faza kinetyczna, czyli militarna. Bo jak hybryda (połączenie), to muszą być dwa różne, niepasujące do siebie elementy, czyli zestaw środków niekinetycznych (niewojennych), co obserwujemy, oraz zestaw środków kinetycznych (wojennych, taka specjalna operacja wojskowa).

A zatem teraz trzeba wreszcie wyjaśnić. Autorzy uważają tę fazę niekinetyczną za „działania asymetryczne, poniżej progu wojny”. A czy jest to wojna hybrydowa, to właśnie proponują ocenić. Krótko mówiąc: proponują model badawczy, który ma odpowiedzieć na pytanie: „czy będzie prawdziwa wojna?”.

Autorzy przytaczają pierwszą znaną definicję Franka G. Hoffmana: „wojna hybrydowa cechuje się zbieżnością [...] fizyczną i psychologiczną, kinetyczną i niekinetyczną, bojowników i cywilów [...] sił zbrojnych i społeczności, państw i aktorów niepaństwowych, a także zdolności bojowych, w które są wyposażone”. To dość mglista definicja, ale już z niej wynika owo specyficzne połączenie destrukcyjnych metod pozawojennych z metodami wojennymi. Jeśli więc w telewizji ktoś Wam powie: „trwa wojna hybrydowa”, to znaczy, że wie, że prawdziwa wojna jest nieuchronna.

Dotychczas mówiliśmy o modelu czterech faz rosyjskiej konfrontacji. Tym czteroetapowym modelem w jednym z wywiadów posługiwał się też gen. broni Stanisław Czosnek, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, który dobrze wie, czym jest wojna hybrydowa: niekinetycznym etapem przygotowania i kinetyczną zwykłą wojną, przy czym hybrydową można nazwać ją tylko wtedy, kiedy ten drugi etap jest co najmniej planowany do konkretnej realizacji. Dokładnie ten sam czteroetapowy model proponują autorzy artykułu:

przygotowania;

destabilizacji;

działań militarnych;

rozstrzygnięcia.

Przygotowaniem jest budowanie konfliktu, destabilizacja – eskalacja konfliktu i paraliżowanie państwa, potem następuje militarne wtargnięcie i rozstrzygnięcie w postaci osadzenia i umocnienia posłusznej sobie władzy. Rosjanie boleśnie przekonali się, że brak w Ukrainie właściwego przygotowania i destabilizacji zaowocował utknięciem działań militarnych w martwym punkcie. Drugi raz Rosjanie tego błędu nie popełnią.

Strategia z zeszytów

A teraz oddajmy głos „Zeszytom Naukowym” naszego czołowego ośrodka myśli strategiczno-militarnej, Akademii Sztuki Wojennej z Rembertowa. Autorzy (płk dr Artur Dębczak, ppłk Cezary Pawlak i kmdr por. Jarosław Keplin) piszą: „efektywna realizacja fazy przygotowania gwarantuje przejście do kolejnej – fazy destabilizacji. Charakteryzuje się ona m.in. zakłóceniem działania centralnych i lokalnych ośrodków władzy, struktur siłowych, przedstawicieli mediów i biznesu przy wykorzystaniu metod i narzędzi powszechnie stosowanych (politycznych, ekonomicznych, gospodarczych i społecznych, itp.), jak i zaawansowanych technologicznie (np. cyberatak). W tej fazie wyszczególnić można szeroko zakrojone działania informacyjne – opcjonalnie dezinformacyjne (na wszystkich poziomach: od komunikacji strategicznej po przekazy lokalne) za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu informacji na obszarze ewentualnego konfliktu oraz w jego otoczeniu międzynarodowym w celu osiągnięcia pożądanej reakcji. Jeżeli celem głównym agresora będzie jedynie destabilizacja pewnych obszarów danego kraju, to działania te mogą się zakończyć. W przypadku, gdy cele agresora nie są całkowicie osiągnięte, może on przejść do kolejnej fazy, tj. działań militarnych.

Na tym etapie zauważyć można m.in. tworzenie lokalnych oddziałów separatystów złożonych np. z mniejszości narodowych lub religijnych działających przy wsparciu przywódców duchowych, organizacji terrorystycznych, sił zbrojnych oraz służb specjalnych agresora. Ich głównym zadaniem jest podsycanie napięcia, potwierdzenie bezradności władz oraz zablokowanie możliwości prowadzenia akcji przez resorty, siłowe np. policję, armię atakowanego kraju i w skoordynowany sposób przejęcie kontroli nad kluczowymi obiektami i obszarami mającymi wpływ na powodzenie operacji. Do obiektów posiadających szczególne znaczenie można zaliczyć m.in. przejścia graniczne, stacje przekaźnikowe mediów, kluczową infrastrukturę, taką jak główne skrzyżowania dróg, mosty oraz węzły kolejowe i lotniska. Należy podkreślić, że w tej fazie działania militarne wspierane są przez skoordynowane i szczegółowo zaplanowane działania dyplomatyczne oraz informacyjne”.

U nas separatystów nie ma, nikt nie czuje się mniejszością narodową. Ale powstawanie bojówek, które biorą sprawy w swoje ręce, na przykład pilnują granicy i wywołują psychozę emigrantów, twierdząc że na tym polu państwo nie działa, to już możemy zaobserwować.

Po pierwszej fazie

W Polsce pierwsza faza dobiegła praktycznie końca. Udało się u nas wywołać ostry, plemienny wręcz konflikt, wszelkie pojednanie na tym etapie nie jest możliwe. Do zwaśnionych stron nie trafiają już argumenty merytoryczne, ich przedstawiciele nie są już zwolennikami swojej opcji politycznej, lecz wyznawcami, w niektórych przypadkach fanatycznymi. Teraz stopniowo trzeba ich podburzyć przeciwko sobie. W pewnym momencie zaczną się akty dywersji wsparte silną narracją, że państwo nie działa. W związku z tym muszą powstać bojówki, które zaczną „wyręczać” państwo, jednocześnie blokując instytucjom państwa możliwość funkcjonowania. Państwo musi zacząć się rozpadać. W pewnym momencie służby nie będą wykonywały poleceń swoich przełożonych. Dojdzie do rozkładu instytucji państwowych, co będą też obserwować nasi sojusznicy. Czy na ich miejscu, wysłalibyście w takie miejsce swoje wojska by je broniły, skoro nie będzie tego robiło same polskie wojsko sparaliżowane przez narastające akty agresji i dywersji w rozkładającym się państwie?

Jeśli nie zaczniemy przeciwdziałać temu już, tu i teraz, to marny nasz los. Zacząć trzeba od skutecznego przeciwdziałania dezinformacji. A wszelkie nieformalne bojówki muszą być stanowczo rozbite, państwo musi pokazać swoją moc.