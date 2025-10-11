1326. dzień wojny. Rosja mocno się niecierpliwi, chce wjechać walcem. Zmieni sposób walki?

W jaki sposób wojna na lądzie przybliża Rosjan do osiągnięcia założonych celów? Czy mogą działać inaczej? Jest alternatywa.

Na frontach na razie bez większych zmian. Chwilowo udało się powstrzymać wroga pod Kupiańskiem, choć walki toczą się już na ulicach miasta. Rosjanie nigdzie nie czynią jednak postępów, które mogłyby niepokoić.

Ukraiński (lub rosyjski) dron spadł tymczasem na słynny Doniecki Park Kowalstwa Artystycznego. Są tu piękne wyroby kowalskie z żelaza i stali i aleje tematyczne, m.in. znaków zodiaku czy figur bajkowych. W 2012 r. figury były 162. Dziś to się zmieniło.

Nikt zapewne nie celował w wyroby artystyczne Doniecka. Szkoda cennego drona i nikogo to nie przybliża do zwycięstwa. Najpewniej była to awaria aparatu, zakłócenie, niefortunne zestrzelenie lub raczej postrzelenie. Poza naprawdę ładnym żelaznym mostkiem, który poległ na wojnie, innych ofiar nie ma.

Tymczasem ukraińskie drony dziś skutecznie zaatakowały rafinerię w mieście Ufa. Tradycyjnie celowały w wieżę rektyfikacyjną, główny element rafinerii, która ładnie stanęła w ogniu, co niezbyt dobrze wróży dalszej produkcji. Przy czym z wyjątkiem chińskich rafinerii czajników, jak są nazywane, niemal wszystkie rosyjskie rafinerie mają kilka linii technologicznych z kilkoma wieżami.

Amunicja wałęsająca się

Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z Donaldem Trumpem. Dyskutowali o ostatnich rosyjskich uderzeniach, które – jak w październiku 2024 – zaczynają się koncentrować na infrastrukturze energetycznej. Nawet dziś pocisk trafił i uszkodził przedział turbin w Dnieprzańskiej Elektrowni Wodnej. Rosjanie chcą złamać ukraińską wolę walki. Z kolei Ukraina zakomunikowała, że wyłączy Moskwie prąd. Nie wiadomo, czy to zapowiedź działań przeciwko infrastrukturze energetycznej – byłoby to bardzo trudne.