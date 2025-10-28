Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
28 października 2025
Świat

Pax Americana, wersja Trumpa. Prezydent USA podróżuje po Azji, niesie pokój i robi deale

28 października 2025
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas 47. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Kuala Lumpur w Malezji, 26 października 2025 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas 47. szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Kuala Lumpur w Malezji, 26 października 2025 r. Evelyn Hockstein / Reuters / Forum
Donald Trump objeżdża Azję, by tamtejszym krajom nieść pokój i jeszcze bardziej zawstydzić Norweski Komitet Noblowski, że nie przyznał mu pokojowego Nobla. Trochę jak w dowcipie o ZSRR, który zapowiadał, że będzie walczyć o pokój tak, że kamień na kamieniu nie zostanie.

W przypadku Trumpa Pax Americana dotyczy wojen, które sam wywołał. Konkretnie zaś wojen handlowych, którymi sterroryzował niemal cały świat, nakładając na wszystko, co eksportowane jest do USA, absurdalnie wysokie cła. Rzucił tym na kolana szczególnie kraje południowo-wschodniej Azji, nakładając od 10 proc. w przypadku Singapuru do 40 proc. dla Mjanmy i Laosu.

Dlatego pierwszym przystankiem w azjatyckiej podróży było Kuala Lumpur, gdzie odbywał się właśnie szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Członkowie organizacji gotowi byli ukorzyć się przed władcą świata, byle nie dobijał ich gospodarek. Trump w Kuala Lumpur podpisał umowy handlowe z Malezją i Kambodżą, a także wstępne założenia przyszłych umów z Tajlandią i Wietnamem. Przy okazji pobłogosławił porozumienie o zawieszeniu broni między Tajlandią a Kambodżą, których relacje graniczne przerodziły się ostatnio w militarny konflikt. Może nie zakończył więc kolejnej wojny – jak twierdzi – ale dobre i to.

Szczęśliwcy, którzy dogadali się w sprawach handlowych z Trumpem, uzyskali zwolnienie z ceł na niektóre ze swoich najważniejszych towarów, jak np. olej palmowy, kauczuk i kakao w przypadku Malezji. Przy okazji musieli się zobowiązać, że nie będą reeksportowali do USA towarów chińskich pod własną flagą, co było standardowym trikiem chińskich firm, by obejść amerykańskie cła już w poprzedniej kadencji Trumpa.

Cała czwórka musiała je zaakceptować na poziomie ok. 20 proc., zaś własne cła na import z USA zredukować do zera. A przy okazji zobowiązać się do zakupów amerykańskich produktów rolnych (głównie soi), samolotów oraz obiecać, że big techy nie doznają żadnych utrudnień. Nie dogadali się na razie tylko dwaj duzi gracze z regionu – Indonezja i Filipiny.

Trump i Xi, spotkanie na szczycie

Po krótkim przystanku w Tokio, gdzie Trump jak cesarz z cesarzem porozmawiał z japońskim władcą Naruhito oraz z panią premier Sanae Takaichi i odebrał należne mu hołdy oraz obietnice inwestycji japońskich w USA (Tokio już latem podpisało umowę handlową z USA), udaje się do Korei Południowej na kolejny szczyt. Tym razem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), forum 21 państw regionu Azji i Pacyfiku (w tym i USA) stawiających sobie za cel promowanie wolnego handlu, inwestycji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, czyli tego wszystkiego, czego Trump nie znosi. Tam jednak szykuje się prawdziwe spotkanie na szczycie: z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Chiny są jedynym krajem, który nie ugiął się przed Trumpem, podjął rękawicę i na jego celne szaleństwa odpowiedział cłami odwetowymi. Najbardziej bolesne okazały się ich cła na surowce, zwłaszcza na metale ziem rzadkich, niezbędne w nowoczesnej technologii. Chiny, budując przez lata monopol w tej dziedzinie, nie zawahały się teraz, by tę dominację wykorzystać.

Poczuły to nie tylko Stany Zjednoczone, ale także UE, gdy Chińczycy ostatnio zapowiedzieli, że będą licencjonować eksport swoich surowców, żądając w każdym przypadku ujawnienia do czego mają one zostać wykorzystane. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, ponoć ze względu na ryzyko, by surowce nie trafiły do urządzeń militarnych lub podwójnego zastosowania. W tym celu wymagają dokumentacji technicznej i ujawnienia szczegółów produkcyjnych, które są ściśle strzeżonymi tajemnicami.

Od wielu miesięcy trwają chińsko-amerykańskie negocjacje i ponoć – jak twierdzi sekretarz skarbu Scott Bessent – udało się „sfinalizować” porozumienie na tyle, by spotkanie Trump-Xi mogło mieć jakiś sens. Rynki finansowe zareagowały na tę informację – której Chińczycy nie zdementowali – entuzjastycznie. Oznacza to, że światowa wojna handlowa nie wejdzie w najostrzejszą fazę, która groziła opłakanymi skutkami nie tylko dla USA, UE i Chin, ale dla całej globalnej gospodarki. Bessent na razie nie zdradził, na jakich zasadach USA i Chiny gotowe są do kompromisu, ale ważne, że jakiś kompromis jest możliwy.

Czytaj także: Nie ma już jednego Zachodu, są jedne Chiny. Znajdujemy się w geopolitycznym przeciągu

Chińczycy zagonili nas do narożnika

Plusem wydarzeń ostatnich miesięcy jest też to, że Trump, a wraz z nim duża część świata, zorientowała się, że Chińczycy zagonili nas do narożnika. Kontrolują nie tylko złoża kluczowych minerałów, ale – co ważniejsze – mają w ręku cały proces przetwórczy. Dlatego dziś trwa pospieszne poszukiwanie alternatywnych złóż, które wbrew pozorom nie są skoncentrowane wyłącznie w Chinach.

Są również w USA i wielu innych krajach, dlatego we wszystkich umowach, jakie Trump podpisywał, znalazły się zapisy o udostępnianiu złóż. Świat musi nadrabiać zaległości technologiczne, bo metale ziem rzadkich i – szerzej patrząc – surowce krytyczne są trudne do separacji i przerobu, a cały proces ekologicznie uciążliwy.

Jeśli jednak świat chce się dalej rozwijać, cyfryzować, robotyzować, transformować energetycznie, to musi się uniezależnić od Chin, bo widać już, że Pekin chce rządzić światem. Trump wkrótce przeminie, a Chiny trwają od tysięcy lat.

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

    Paweł Reszka z Kramatorska

  2. Nowy feudalizm. Dziedzicz albo wynajmuj. Za pięć lat korporacje będą miały połowę mieszkań i domów

    Łukasz Wójcik

  3. 1338. dzień wojny. Szwedzkie myśliwce dla Ukrainy. Zadadzą Rosji ostateczny cios?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  4. 1340. dzień wojny. Co mogą czołgi w wojnie dronów? Rosja gromadzi pancerną pięść

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Trump buduje sobie pomnik za życia. Balowe monstrum w stylu wersalskim pochłonie grube miliony

    Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną