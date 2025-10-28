Rosjanie mają wyjątkowe zamiłowanie do budowania nikomu niepotrzebnych i całkowicie nieprzydatnych typów uzbrojenia. Buriewiestnik jest właśnie takim projektem, a serię zapoczątkowała słynna car-puszka.

W nocy duża grupa ukraińskich dronów i pocisków manewrujących zaatakowała szereg obiektów w Rosji, co najmniej 34 środki napadu powietrznego wysłano na Moskwę. Sparaliżowało to loty na wszystkich podmoskiewskich lotniskach, trafiono też niesprecyzowane cele wojskowe. W ataku na rosyjską stolicę Ukraińcy po raz pierwszy użyli własnych pocisków manewrujących Flamingo. Może to nie Tomahawki, ale dość do nich podobne. Rosjanie chwalą się zestrzeleniem 193 ukraińskich dronów, ale Biełgorod znów długo nie miał prądu.

Pod Stulniewem, w obwodzie briańskim w Rosji, ukraińscy dywersanci przeprowadzili udaną akcję sabotażową, wysadzając tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem towarowym. Lokomotywa i 10 wagonów leżą na boku obok torów, nie wiadomo, czy będą się nadawać do naprawy.

Węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó wziął udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu euroazjatyckiemu. Nie, nie było to Warsaw Security Forum, konferencja odbyła się w Mińsku na Białorusi. Minister zaczął swoje wystąpienie od słów wypowiedzianych po rosyjsku: „Przywrócić międzynarodową współpracę”. Został przyjęty z pełnym zrozumieniem.

Rosjanie podjęli natarcie na wieś Wołodymyriwka z użyciem piechoty i sześciu pojazdów pancernych, ale zostali odparci, ponosząc poważne straty. Jest to wieś przylegająca od południa do wsi Szachowe, o którą wczoraj toczyły się ciężkie walki. Te północne „kleszcze” zaciskają się na Pokrowsku i Myrnohradzie. Ukraińska 33. Brygada Zmechanizowana odparła atak na wieś Pankiwka położoną ciut dalej na południe, w ataku tym Rosjanie też użyli sześciu pojazdów pancernych, transporterów opancerzonych MTLB.