W ciągu 11 miesięcy 2024 r. ukraińskie wojska otrzymały 1,2 mln dronów komercyjnych różnych typów, dostosowanych do wykonywania zadań na polu walki, oraz typowych wojskowych systemów bezpilotowych.

Pojawia się coraz więcej zdjęć z północnokoreańskich ataków w obwodzie kurskim. Ukraińscy żołnierze mówią, że żołnierze z Korei stosują taktykę indywidualną i poruszają się na polu walki jak 70 lat temu w czasie wojny koreańskiej. Zaskoczeniem dla nich jest obecność dronów, z którymi sobie słabo radzą. Kompania w liczbie ok. 100 żołnierzy ruszyła na pozycje ukraińskich wojsk w lesie pod Neczajewem, w obwodzie kurskim. „Specjalni Buriaci” atakowali przez otwarte pole, bez wsparcia czołgów czy innych pojazdów pancernych. Ich atak został odparty, ale połowa atakujących zginęła od ognia moździerzy, karabinów maszynowych i innej broni strzeleckiej, a także ładunków zrzucanych przez drony. Debiut wojsk północnokoreańskich nie był więc zbyt udany. A tymczasem w obwodzie donieckim wzięto do niewoli rosyjskiego żołnierza, który okazał się obywatelem Uzbekistanu. Został zmuszony przez Rosjan do podpisania kontraktu, by nie trafić do więzienia, a po odbyciu kary zostać deportowanym.

Na froncie ginął znany ukraiński aktor Jakiw Tkaczenko. Wstąpił do wojska na ochotnika jeszcze w 2022 r., przetrwał ponad dwa lata. Ostatni, bardzo znany jego film to „Dowbusz”, gdzie gra tytułową rolę huculskiego zbójnika, podobnego do naszego Janosika. Pojawił się też w epizodycznej roli w polskim serialu „Wataha”.

Putinowi pomyliły się kartki?

W mieście Syktywkar, w stolicy Republiki Komi, czyli idealnie w środku Syberii, otworzono klasę mundurową Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji i jest ona prowadzona od pierwszego rocznika. Dzieci złożyły odpowiednie ślubowanie.