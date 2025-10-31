Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Świat

1346. dzień wojny. Rosyjskie rakiety na Kubie i w Wenezueli? Trump szykuje się do uderzenia

31 października 2025
Rosyjscy żołnierze ładują rakietę Iskander na wyrzutnię podczas ćwiczeń z Białorusią, wrzesień 2025 r. Rosyjscy żołnierze ładują rakietę Iskander na wyrzutnię podczas ćwiczeń z Białorusią, wrzesień 2025 r. Russian Defense Ministry Press Service via AP / East News
Groźba wyrażona przez Aleksieja Żurawliowa, wiceprzewodniczącego komisji obrony rosyjskiej Dumy, że Rosjanie mogą rozmieścić rakiety z głowicami jądrowymi na Kubie lub w Wenezueli, nie wywołała na razie komentarzy w amerykańskiej administracji. Dlaczego?

Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie przez Stany Zjednoczone prób jądrowych. Ostatni amerykański test jądrowy „Divider” został przeprowadzony 23 września 1992 r. na poligonie NTS w Nevadzie, kiedy to zdetonowano ładunek 5 kiloton. Kapiszon, można powiedzieć. 1 marca 1954 r. Amerykanie zdetonowali ładunek nazwany „Shrimp”, który w sposób niezamierzony dał moc aż 15 megaton, czyli był wybuchem 3 tys. razy potężniejszym od Dividera. Kiedyś to mieli rozmach… Co prawda Amerykanie podpisali traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową we wrześniu 1996 r., ale podobnie jak Rosja, nigdy go nie ratyfikowali. Czyli chyba nie muszą go przestrzegać? W każdym razie nie musi go przestrzegać prezydent Trump, bo to nie on go podpisywał, więc się nie liczy. I nikt go o zdanie nie pytał. A przecież gdyby on był prezydentem od II wojny światowej, to nikt na świecie nie odważyłby się przeprowadzić jakiejkolwiek próby jądrowej. A Rosja, zamiast podjąć rozmowy pokojowe, to sobie testuje pociski. I to jakie!

Ukraińskie drony zaatakowały dużą podstację elektryczną Władimirskaja w obwodzie włodzimierskim. Oczywiście wywołało to elegancki blackout w okolicy. To mniej więcej 700 km od terenów kontrolowanych przez Ukrainę, bo rejon ten jest położony na wschód od Moskwy. Ukraińskie drony zaatakowały też elektrownię w mieście Orzeł, poważnie ją uszkadzając. Nie wiemy, jak wyglądają dostawy prądu w obwodzie orłowskim.

Zacięte walki o Pokrowsk

Nieco ponad 50 km na południowy zachód od Pokrowska, w rejonie zdobytego przez Rosjan osiedla Wełyka Nowosiłka, toczą się zacięte walki.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
