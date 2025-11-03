Przejdź do treści
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
3 listopada 2025
Świat

Krzyżowiec Donald Trump. Grozi Nigerii, idzie na krucjatę. O co tak naprawdę chodzi?

3 listopada 2025
Donald Trump, 16 września 2025 r. Donald Trump, 16 września 2025 r. The White House / Facebook
Donald Trump zapewne znów doprowadza swoją administrację do szewskiej pasji. Gdy otaczający go urzędnicy robią wszystko, by Biały Dom skupił się na sytuacji w kraju, ich szef grozi kolejną interwencją – tym razem w Nigerii.

O tym, że doktryna America First, zakładająca odwrót zaangażowania militarnego i dyplomatycznego na świecie, jest pustym sloganem, wiadomo od jakiegoś czasu. USA już stoją na progu wojny z Wenezuelą, która rozpocznie się najpewniej w ciągu kilku, kilkunastu dni. Administracja Trumpa będzie oczywiście przekonywać, że interwencja to nie wojna, tylko coś na kształt operacji antyterrorystycznej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Według informacji przekazanych nam przez źródło w Waszyngtonie może chodzić nawet o bombardowanie Caracas i próbę wyeliminowania Nicolasa Maduro. Jak twierdzi w rozmowie z nami wysoki rangą urzędnik z administracji Obamy, z doświadczeniem współpracy z Hillary Clinton i Johnem Kerrym, na tym ma polegać geniusz głównego architekta polityki Trumpa wobec Ameryki Łacińskiej, czyli Marca Rubia. Sekretarz stanu miał przekonać prezydenta, że wenezuelski reżim jest właściwie tożsamy z gangami, które zabijają Amerykanów, szmuglując narkotyki syntetyczne.

Czytaj też: Jak Donald Trump walczy z kartelami narkotykowymi Ameryki Środkowej

ISIS odradza się w Afryce

O ile ten argument zdaje się działać w przypadku Wenezueli, o tyle ciężko zbudować podobną narrację w przypadku Nigerii. To kolejny kraj, któremu Trump zaczyna wymachiwać bronią. W weekend groził na TruthSocial nigeryjskim władzom najpierw „wstrzymaniem całej pomocy rozwojowej”, a potem nawet bezpośrednią interwencją militarną, jeśli nie poprawi się sytuacja tamtejszych chrześcijan. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dość absurdalna i nieoczekiwana zapowiedź. Po bliższym przyjrzeniu deklaracje amerykańskiego prezydenta nie powinny nikogo dziwić, bo są typowe dla jego drugiej kadencji.

Sytuacja chrześcijan w Nigerii rzeczywiście wygląda źle. Tu doniesienia o prześladowaniach na tle religijnym mają w sobie sporo prawdy. Według ostrożnych szacunków organizacji pozarządowych (większość z nich to konserwatywne zachodnie instytucje) co roku ginie tam ok. 4 tys. wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa. Regularnie niszczone są kościoły, zakony, a przede wszystkim projekty i szkoły prowadzone przez podmioty i misjonarzy z Europy i USA.

Główną przyczyną tej szokującej przemocy jest ekspansja islamistycznych bojówek na terenie całego Sahelu. Jeszcze kilka lat temu terror wychodził spod ręki Boko Haram, teraz głównym sprawcą problemów jest zachodnioafrykański odłam Państwa Islamskiego. Po upadku kalifatu na Bliskim Wschodzie w ubiegłej dekadzie ISIS odradza się w Afryce, skąd wycofały się wojska europejskie i amerykańskie i gdzie jest coraz więcej Rosjan (nawet jeśli ich obecność militarna jest często nieefektywna, propagandowa i po prostu nastawiona na szybki zysk).

Islamiści szaleją zwłaszcza na północy Nigerii, przy granicy z Nigrem i Czadem. W ościennych państwach też utrzymują silne pozycje. Kontrolują sporą część terytorium Mali, co więcej, powiększają swoje zasoby w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, jak donosi Al-Dżazira. Dlatego łatwiej im przypuszczać ataki na terytorium Nigerii, szalenie podzielonej, zróżnicowanej etnicznie, trudnej do kontrolowania przez rząd w Abudży.

Czytaj też: Czy Donald Trump wywoła wojnę z Meksykiem? Ten spór jest niewidzialny i potencjalnie groźny

Trump uderza w Nigerię

Oczywiście wydarzeń w Nigerii nie należy bagatelizować, codziennie dzieją się niewyobrażalne tragedie. To samo można powiedzieć o dosłownie każdym kraju Sahelu, a pewnie i innych części Afryki – ale one nie przykuły uwagi Trumpa. Do tej pory zainteresował się jedynie Republiką Południowej Afryki, stwierdzając, że dochodzi tam do ludobójstwa białych farmerów, otwierając dla nich granice i programy pomocy. To jednak ruch ewidentnie zaprojektowany – jak wszystko w polityce zagranicznej USA – nie przez prezydenta, tylko jego doradców. Z RPA pochodzi Elon Musk, w młodości mieszkał tam zajmujący się w Białym Domu sztuczną inteligencją David Sachs, a w sąsiedniej Namibii długo przebywał Peter Thiel. Nie ma się co dziwić, że w sprawie rzekomej tragedii białych w RPA na prezydenta udało się wpłynąć. O co więc chodzi w przypadku Nigerii?

Wystarczy rzut oka na mapę Afryki i kilka informacji o zasobach tego kraju: populacyjnych i surowcowych. Trump ma żywotny interes, żeby zmusić Nigeryjczyków do współpracy. Po pierwsze, to największy na kontynencie producent ropy naftowej, 15. na świecie pod względem zdolności przerobowych przemysłu naftowego, ważny członek kartelu OPEC – co dla USA, bijących rekordy produktywności w tym obszarze, eksportujących coraz więcej ropy samodzielnie, ma olbrzymie znaczenie. Po drugie, w Nigerii są pokaźne złoża metali ziem rzadkich i jest jeszcze relatywnie niezależna od chińskich inwestycji w tym obszarze. Biorąc pod uwagę niedawne groźby Chin o wprowadzeniu drakońskich restrykcji na eksport i amerykańskie zapóźnienie przemysłowe w zdolności ich przetwarzania, znalezienie alternatyw jest teraz dla USA sprawą życia i śmierci.

Po trzecie, jak już chyba dość powszechnie wiadomo, Trump uprawia politykę na użytek wewnętrzny. A opowieść o wysyłaniu – nawet czysto teoretycznym – wojsk do obrony chrześcijan mordowanych przez wyznawców Mahometa to doskonałe paliwo dla machiny propagandowej spod znaku MAGA. Łatwo sobie wyobrazić falę memów, filmików i ogólnych treści fatalnej jakości, które zaleją internet z oficjalnych kont administracji – może nawet z Trumpem w roli krzyżowca, prowadzącego świętą krucjatę na terytorium Afryki. Wszak twardy elektorat coraz bardziej się radykalizuje, to już otwarci biali nacjonaliści, często z wyraźnym rasistowskim, ksenofobicznym zabarwieniem. Religijny ekstremizm to jedna z podstaw ich wiary, którą mieszają z polityką, uznając je wręcz za jedną całość.

Prezydentowi spada poparcie, głównie z powodu gospodarki pogrążonej w stagnacji i ceł, pogarszających warunki życia wielu najuboższych Amerykanów. Zawsze się przyda jakaś zasłona dymna. Odwrócenie uwagi przy pomocy Jezusa na sztandarach – to w dzisiejszej Ameryce gwarancja sukcesu.

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
