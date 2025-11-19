Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
19 listopada 2025
Świat

1365. dzień wojny. Najlepsze metody walki z dywersją. Z Rosją trzeba grać ostro, odechce się sabotaży

19 listopada 2025
Władysław Kosiniak-Kamysz i gen. Wiesław Kukuła, 19 listopada 2025 r. Władysław Kosiniak-Kamysz i gen. Wiesław Kukuła, 19 listopada 2025 r. Kancelaria Prezesa RM
Najlepszą metodą przeciwdziałania aktom sabotażu na kolei jest praca operacyjna i profilaktyczna. Ukraina też zmaga się z rosyjskimi dywersantami.

Trudno wyjaśnić, jakim cudem ukraińskie wojska wciąż się bronią w Myrnohradzie. W ich rękach pozostaje już tylko wąski pas zabudowanej części miasta. Utrzymywanie tego skrawka chyba mija się z celem, to misja samobójcza. Rosjanie zajęli już nawet połowę wsi Riwne nieopodal. Artyleria przestrzeliwuje teren na wylot.

Rosjanie ruszyli się też w rejonie Siewierska. Do niedawna nie prowadzili tam zbyt intensywnych działań, choć jeszcze latem uporczywie nacierali. Operuje tu 6. Lisiczańska Brygada Zmechanizowana Gwardii im. M. I. Płatowa (separatyści ługańscy).

Rosyjscy dowódcy nadal wydają rozkazy popełniania zbrodni wojennych na polu bitwy. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa (SBU) poinformowała 18 listopada, że ​​oddziały 1. Batalionu 506. Pułku Zmechanizowanego (27. Dywizja Zmechanizowana, 2. Armia Gwardii, Centralny Okręg Wojskowy) użyły dwóch dorosłych i dziecka jako żywych tarcz podczas ataku na północno-wschodnie obrzeża Pokrowska. Dowództwo wydało rozkaz przez radio, nasłuch to przechwycił. Art. 28 konwencji genewskiej zabrania używania cywilów jako „żywych tarcz”.

Rosjanie dokonali ataków pociskami aerobalistycznymi Ch-47M2 Kindżał odpalanymi z MiG-31K. W Tarnopolu trafili w blok, zginęło dziesięć osób.

Na pozostałych frontach sytuacja bez zmian, przełomu nadal nie ma.

Czytaj też: Rosja atakuje NATO coraz ostrzej. „Witajcie w erze terroryzmu państwowego”

Co się stało na polskich torach

Jest dowód na to, że ładunek założony na tory w rejonie wsi Mika

  • kolej
  • Rosja
  • Ukraina
  • Wojna w Ukrainie
    • Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
    Reklama