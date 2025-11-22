Przejdź do treści
22 listopada 2025
Świat

Jałta 2? Spełnia się czarny scenariusz. Trump ustawia Amerykę po tej samej stronie co Chiny

22 listopada 2025
Prezydent USA Donald Trump podczas America Business Forum w Miami, 5 listopada 2025 r. Prezydent USA Donald Trump podczas America Business Forum w Miami, 5 listopada 2025 r. Molly Riley / White House
Ocena 28-punktowego planu w USA jest jednomyślna – to inicjatywa analogiczna do haniebnej dyplomatycznej kapitulacji przed hitlerowskimi Niemcami w latach 30. Ale Amerykanie wiedzą o planie niewiele.

Najczarniejsze przewidywania, że Donald Trump gotów jest do nowej, tym razem ukraińskiej Jałty, zaczynają się spełniać. Opracowany przez administrację USA 28-punktowy „pokojowy” plan zakończenia wojny w Ukrainie sprowadza się do żądania, by skapitulowała i pogodziła się z perspektywą utraty niepodległości na rzecz Rosji. To dosyć zgodna opinia ekspertów i komentatorów w USA. Plan, do którego przyjęcia Donald Trump zamierza zmusić Wołodymyra Zełenskiego w drodze szantażu, okrywa hańbą amerykańskiego prezydenta. Nie pierwszy raz zresztą.

Plan, przypomnijmy, przewiduje, że Ukraina pogodzi się z utratą terytoriów zdobytych przez wojska rosyjskie, a nawet tych, które siły ukraińskie jeszcze kontrolują, obiecując uznanie tej grabieży przez USA i inne państwa. Ukraina ma na zawsze zrezygnować z członkostwa NATO, co ma być zapisane w jej konstytucji, i zredukować armię do maksimum 600 tys. żołnierzy. Na jej terytorium nie będą stacjonować wojska żadnego z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. W zamian ma otrzymać „niezawodne gwarancje bezpieczeństwa” – ale zupełnie nie wiadomo jakie. Zakaz obecności wojsk NATO w Ukrainie oznacza, że gwarancje będą fikcyjne i Rosja po ewentualnym rozejmie za jakiś czas wznowi agresję, by zająć całe państwo.

Ultimatum dla Ukrainy

Po doświadczeniach z umową w Budapeszcie w latach 90., na mocy której zgodzili się na oddanie Rosji broni nuklearnej w zamian za zapewnienie od USA, Wielkiej Brytanii i Rosji, że nikt nie odbierze im niepodległości, Ukraińcy są przekonani, że jedyną prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa jest potencjał ich wojsk.

