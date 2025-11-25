Nie ma co się łudzić: akty sabotażu i dywersji będą się w Polsce powtarzały. Nie wolno dać się zwieść – będą za tym stać zapewne obywatele Ukrainy, ale zwerbowani przez rosyjskie służby.

Nocą doszło do wyjątkowo silnej wymiany ciosów. Ukraińskie drony atakowały Noworosyjsk i Taganrog. W Noworosyjsku celem był zapewne port; jedna z rosyjskich rakiet przeciwlotniczych Pancyr S-1 najwyraźniej uległa awarii, bo nagle z impetem uderzyła w blok mieszkalny. W Taganrogu ucierpiał samolot stojący na lotnisku – najpewniej był to prototyp doświadczalnego samolotu do testów laserowego systemu niszczenia satelitów Beriew A-60 (numer rejestracyjny RA-86879), powstałego na bazie transportowego Ił-76.

Mówi się też o zniszczeniu A-52ŁŁ o numerze Sił Powietrzno-Kosmicznych RF-93953, czyli doświadczalnej odmiany transportowego Ił-76, na bazie którego testowano elementy dla nowego samolotu dozoru radiolokacyjnego Berwie A-100 (czasem A-100ŁŁ), następcy A-50/A-50U. Program A-100 był w powijakach, właściwie został przerwany, ale w każdej chwili mógł być wznowiony. Teraz to raczej nie będzie się opłacać.

Z kolei rosyjskie rakiety atakowały Kijów i elektrociepłownie. Trafiły nawet hydroelektrownię, choć nie wiadomo, czy sama zapora została uszkodzona. Gdyby tak było, mogłoby zalać sporą część Kijowa.

Jeden z dronów wystrzelonych na Ukrainę wleciał na ok. 50 km do Rumunii. Z kolei dron pułapka Gerbera spadł na dach zabudowania wiejskiego w Mołdawii, nie czyniąc większych szkód. Rosjanie użyli łącznie 464 dronów rodziny Shahed, ośmiu pocisków skrzydlatych 3M14 Kalibr wystrzelonych z fregaty „Admirał Essen”, kilku pocisków skrzydlatych Ch-101 odpalonych z bombowców strategicznych Tu-160, trzech pocisków balistycznych Iskander-M. Z wyrzutni lądowych odpalili też pociski skrzydlate Iskander-K. Z dwóch samolotów MiG-31K i dwóch myśliwców Su-57 poleciały pociski aerobalistyczne Ch-47M2 Kindżał.

Ukraińskie wojska przeprowadziły pod Pokrowskiem serię kontrataków i nawet odniosły pewne sukcesy, ale generalnie nie chodziło o odrzucenie wroga z ruin, a raczej o otworzenie niewielkiego korytarza, który pozwoliłby na odwrót z Myrnohradu – żołnierze od jakiegoś czasu byli tu odcięci i walczyli w izolacji.