Wokół przekazywania Ukrainie MiG-29 zrobił się szum, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Może więc warto wiedzieć więcej o tych samolotach w polskiej służbie.

Pojawiły się bardzo niepokojące doniesienia, że front w Siewiersku załamał się dość nagle i dlatego ukraińskie wojska, po 40 miesiącach obrony, wycofały się z miasta. To w ostatnim okresie druga taka sytuacja, po tym jak „pękła” obrona 102. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej pod Hulajpolem. Tym razem cofnęła się regularna 54. Brygada Zmechanizowana im. Hetmana Iwana Mazepy, którą wspierały pojedyncze bataliony z 10. Brygady Górskiej i batalion z 4. Brygady Szybkiego Reagowania Gwardii Narodowej „Rubiż”. To źle wróży morale ukraińskiej armii, która heroicznie broni się już czwarty rok, ale z drugiej strony mamy świadomość, że gdzieś leży kres tego, co może znieść człowiek. Zadajemy sobie więc pytanie, ile jeszcze wytrzymają cywile i żołnierze? Czy przetrwają 2026 r.?

Kupiańsk w rękach Ukraińców

Potwierdzono informację o tym, że przedwczoraj ukraiński dron, atakujący Krym, trafił w szykujący się do startu samolot transportowy An-26 na lotnisku Kacza – zginęła cała czteroosobowa załoga. Zniszczony samolot RF-46873 należał do 318. Mieszanego Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej Rosji. Jeśli zaś chodzi o katastrofę wielkiego An-22 „Wasilij Siemienenko” z 8. Pułku Lotnictwa Transportowego, który rozbił się kilka dni temu, samolot był naprawiany zakładach remontowych w Iwanowie. A tam od kilku dni temu wyłączono prąd z powodu zadłużenia, a pracownikom nie wypłacano pensji od września. Witamy w Rosji!

Ukraińskie drony w ciągu dwóch dni dokonały wielu zniszczeń, np. na Krymie uszkodzono radar obrony powietrznej „Niebo” oraz radar kierowania ogniem baterii rakiet przeciwlotniczych S-300PMU.