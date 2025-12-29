Przejdź do treści
Piotr Buras
29 grudnia 2025
Świat

Czego chce AfD

Czego chce AfD, najbardziej radykalna partia prawicy w Europie. Niemcy mają strategiczny dylemat

Wrześniowy wiec AfD w Düsseldorfie, zorganizowany tuż przed wyborami regionalnymi Wrześniowy wiec AfD w Düsseldorfie, zorganizowany tuż przed wyborami regionalnymi Ying Tang/Nur Photo / Getty Images
2026 będzie rokiem ostatecznego testu muru ogniowego, który oddziela stare niemieckie partie od Alternatywy dla Niemiec. Sondaże zapowiadają serię wyborczych zwycięstw skrajnej prawicy.
Björn Höcke krytykował ostatnio plany przywrócenia służby wojskowej, mówiąc, że dzisiejsze Niemcy nie są warte tego, by ich bronić.Thilo Schmuelgen/Reuters/Forum Björn Höcke krytykował ostatnio plany przywrócenia służby wojskowej, mówiąc, że dzisiejsze Niemcy nie są warte tego, by ich bronić.

Lato 2026. W głównym wydaniu wiadomości sensacyjny news: szef konserwatywnej CDU Jens Spahn ogłasza, że jego partia zdecydowała się wejść do rządu kierowanego przez skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec (AfD). Decyzja nie przyszła łatwo, mówi Spahn, bo w wielu sprawach CDU zupełnie nie po drodze z AfD. Ale po islamistycznych zamachach terrorystycznych w kraju panuje chaos, któremu trzeba jak najszybciej położyć kres. A Niemcom grozi polityczny pat. AfD dostała w wyborach 28 proc., CDU – tylko 23 proc., a SPD – ledwie 16 proc. Aby więc zapobiec kryzysowi i kierując się odpowiedzialnością za kraj, chadecy podejmują krok, który jeszcze niedawno uważali za wykluczony. Kanclerzem zostaje polityk AfD z drugiego szeregu. Niemcy wkraczają w nową erę.

To scenariusz z wydanej w 2017 r. książki „Was will die AfD?” (Czego chce AfD?) Justusa Bendera, dziennikarza „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Osiem lat później jej nowe wydanie jest na listach bestsellerów. Bender w książce przewidział, że w 2021 r. na czele trójpartyjnego rządu Niemiec stanie Olaf Scholz (choć wtedy nic na to nie wskazywało) i pisał, że krach jego koalicji otworzy drogę do przedwczesnych wyborów (doszło do nich w lutym 2025 r.) oraz dojścia AfD do władzy.

Ten ostatni punkt jeszcze się nie ziścił, bo obecny rząd tworzy CDU z socjaldemokratami pod przywództwem Friedricha Merza. Ale AfD dostaje w sondażach 27 proc., mniej więcej tyle samo co CDU, socjaldemokraci zaś nawet poniżej 15 proc. Kalendarz polityczny, turbulencje wewnątrz koalicji rządzącej oraz dynamika sytuacji gospodarczej i międzynarodowej sprawiają, że pytanie, czy 2026 będzie rokiem AfD, jest na ustach wszystkich.

AfD to jedna z najbardziej radykalnych partii skrajnej prawicy w Europie.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Świat; s. 72
Piotr Buras

Dyrektor warszawskiego biura think tanku Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR).
