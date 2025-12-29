Stawka: Tajwan. Czy Chiny zaatakują? W Azji nadchodzą ostatnie miesiące spokoju

Xi Jinping, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, wielokrotnie zapowiadał „zjednoczenie” z wyspą i nie wyklucza akcji zbrojnej.

Xi wymaga od wojska, by było gotowe przed 2027 r. Jeśli potraktować ten termin serio, to nadchodzą ostatnie miesiące spokoju w Azji Wschodniej, a co za tym idzie – na świecie, bo taki konflikt wywoła globalne konsekwencje.

Nie jest przypadkiem, że ChRL nie podbiła dotąd drugiego państwa chińskiego. Geografia wyspy bardziej sprzyja obrońcom. Za warunek powodzenia inwazji uchodzi szybkie wysadzenie na ląd co najmniej 300 tys. żołnierzy i utrzymanie nienaruszonych niektórych nabrzeży. To nie będzie proste, bo portów, do których mogą zawijać duże jednostki, jest niewiele. A te na wschodzie odcięte są od interioru wysokimi górami. Z kolei zachodnie wybrzeże solidnie umocniono. Atak wiązałby się więc ze znacznym ryzykiem. Co więcej, możliwości Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do jakiegoś stopnia ograniczyły październikowe czystki. Objęły dowódców z kierunku tajwańskiego, w tym starych druhów Xi, z którymi trzymał się od połowy lat 80. Ale z drugiej strony zachęca atrakcyjna stawka: gdyby się powiodło, Chiny uzyskałyby bezpośrednie wyjście na Pacyfik, a Xi zdobyłby sławę kogoś, kto dał radę Stanom Zjednoczonym, które powinny za Tajwanem się ująć.

17 lutego w kalendarzu stosowanym w całym regionie zacznie się rok Ognistego Konia, czyli czas związany przede wszystkim z ruchem, przełamaniem rutyny i nakazem porzucenia stagnacji. W Japonii Ognisty Koń uchodzi za pechowy – do tego stopnia, że w minionych latach spod tego znaku drastycznie spadła liczba urodzeń (np. w 1966 r. o ok. 25 proc.). Obecna japońska premierka Sanae Takaichi sugeruje, że w razie chińskiej napaści Japonia wesprze Tajwan zbrojnie. Według niej ewentualną blokadę okolicznych morskich szlaków handlowych należy uznać za zagrożenie dla przetrwania kraju.

Impulsywna reakcja Chin (m.in.