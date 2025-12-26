Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
26 grudnia 2025
Świat

1402. dzień wojny. Trump prze do pokoju za wszelką cenę. Czy Europa może samodzielnie wesprzeć Ukrainę?

Ukraińskie siły zbrojne Ukraińskie siły zbrojne The Presidential Office of Ukraine / mat. pr.
Miejmy nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal pozwolą u siebie kupować uzbrojenie dla Ukrainy, ale musimy też być gotowi na najgorszy wariant, zgodnie z wojskową zasadą „miej nadzieję na najlepsze, planuj na najgorsze”.

Po raz kolejny ukraińskie drony średniego zasięgu, fachowo nazywane amunicją krążącą, zniszczyły kilka systemów przeciwlotniczych, w tym wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych z kompleksu S-300PMU, stanowisko kierowania ogniem 9S470 zestawu przeciwlotniczego 9K37 Buk, radiolokacyjny system lądowania RSP-6M na jednym z lotnisk na Krymie i inne. Właśnie zniszczono 500. obiekt związany bezpośrednio z obroną przeciwlotniczą, a mowa tylko o udokumentowanych sukcesach.

W Doniecku młody mężczyzna w supermarkecie wyjął karabinek automatyczny AK-12 kal. 5,45 mm i opróżnił cały magazynek, strzelając w towary na półkach i w lodówkach. Nikt nie ucierpiał, napastnika obezwładniono. Podejrzewamy, że to może być żołnierz na przepustce czy na samowolnym oddaleniu się. Trzeba sobie powiedzieć, że po tej wojnie ludzi silnie zaburzonych psychicznie, i to niestety po obu stronach frontu, przybędzie lawinowo, więc takie przypadki będą się powtarzać.

Warunki na froncie są bardzo ciężkie, zimno daje się we znaki żołnierzom w okopach i miejscach ukrycia. Suche, ciepłe ubranie to podstawa, ale długotrwałe przebywanie na pozycjach jest niezwykle wyczerpujące, trzeba uważać na odmrożenia. W dodatku ranni mają mniej szans na przeżycie w tych warunkach, bowiem wychłodzenie w połączeniu z utratą krwi tworzą zabójczą kombinację.

Na frontach większych zmian nie ma, sytuacja jest nadal pod kontrolą. Po ostatnich ukraińskich lokalnych sukcesach taktycznych, głównie

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
