Europa już wie, że w zakresie obronności musi polegać na sobie sama. Niedoceniana na kontynencie jest Turcja. Zaopatruje Ukrainę bez większego rozgłosu.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powtórzył, tym razem 24 grudnia dla rosyjskiej telewizji, że Kreml „na razie” nie podpisze żadnych porozumień kończących wojnę. Jak dodał, doniesienia o rychłym postępie w negocjacjach nie powinny być interpretowane jako sygnał, że Rosja jest gotowa cokolwiek podpisać. 26 grudnia stwierdził, że ​​„nie ma sensu” podawać żadnych dat.

Tymczasem w Kryczewie we wschodniej Białorusi powstaje baza rosyjskich pocisków balistycznych Oriesznik (takie bazy mają jeszcze związać oba kraje). 30 km na wschód jest już Rosja. Czy wystrzelony stąd pocisk nie doleci do Lizbony, a tylko do Porto?

Do Ukrainy dotarła partia 49 czołgów M1 Abrams wycofanych z wojsk lądowych Australii. Zastąpią eksamerykańskie wozy tego typu. Z 31 pojazdów dostarczonych jesienią 2023 do dziś przetrwało w linii tylko kilka, 80 proc. padło w walce (ok. 24). To zatem poważny zastrzyk dla wojsk, podobnie jak 31 samobieżnych haubic AS90 kal. 155 mm z Wielkiej Brytanii i 70 holowanych haubic M114 kal. 155 mm od Grecji – ich rodowód sięga drugiej wojny światowej, ale działo strzela i trafia, więc się przyda. Nawet Litwa przekazała 27 kołowych transporterów opancerzonych Patria, a Niemcy złożyły zamówienie w ukraińskich zakładach na 200 kołowych haubic samobieżnych 2S22 Bogdana kal. 155 mm, które trafią potem na front.

25 grudnia w niewyjaśnionych okolicznościach zginął gen. płk Jurij Sadowienko, który do 20 maja 2024 r. był szefem gabinetu ministra obrony Siergieja Szojgu. Oficjalne komunikaty niewiele zdradzają o przyczynie śmierci (nagła choroba 56-letniego generała). Wiceministrowie i inni wysoko postawieni współpracownicy Szojgu są albo aresztowani, albo zostali tylko zwolnieni.