Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
1 stycznia 2026
Świat

„Złote bronie” Trumpa. Po co USA dzisiaj pancerniki? Wizja jak z największych koszmarów dowódców

1 stycznia 2026
Porażająca jest dostarczona przez US Navy wizualizacja. Defiant strzela wszystkim, co ma, broniąc się jednocześnie przed atakiem z powietrza. Porażająca jest dostarczona przez US Navy wizualizacja. Defiant strzela wszystkim, co ma, broniąc się jednocześnie przed atakiem z powietrza. Jessica Koscielniak / Forum
Muszą być wielkie i najlepiej złote, choćby z nazwy. Projekty obronne, którym patronuje Donald Trump, to pomieszanie jego fascynacji, realnych potrzeb USA i lizusostwa wojskowych planistów.

Gwiazdka dla marynarzy nadeszła wcześniej, a św. Mikołajem był sam prezydent – można było przeczytać w amerykańskiej prasie tuż przed świętami. Prosto z rezydencji na Florydzie Donald Trump ogłosił plan rekordowej inwestycji w morskie siły Ameryki – ponad 20 wielkich okrętów wojennych nazwanych „typem Trumpa”.

Mają one być częścią „Złotej Floty”, która ma dać Ameryce nowe narzędzia walki, ale też pobudzić przemysł stoczniowy i zbrojeniowy, by po rozbudowie marynarki wojennej pozwolić na utrzymanie światowego pokoju przez siłę. By uczynić zadość zadawanym przez Trumpa w pierwszej kadencji pytaniom, czemu u licha Ameryka nie produkuje już pancerników, nowy typ okrętów nazwano dokładnie tak – battleshipem.

Klasyfikacja okrętów nie jest nijak skodyfikowana. Ale anachroniczne dziś miano pancerników od ich wprowadzenia pod koniec XIX w. zarezerwowane było dla okrętów największych, najcięższych i najsilniej uzbrojonych w czterech wielkich flotach: brytyjskiej, niemieckiej, amerykańskiej i włoskiej (która w XX w. przestała być potęgą). Nazwy i losy takich gigantów jak niemieckie Bismarck i Tirpitz, brytyjskie Dreadnoughty i King George V, amerykańskie „Iowa” czy japońskie Yamato i Musashi do dziś pobudzają wyobraźnię. Ich olbrzymie działa miażdżyły okręty przeciwnika lawiną ognia. Jeden pocisk ważył kilkaset kilogramów, a jedna salwa kilka ton. Nietrudno sobie wyobrazić, co się działo, gdy trafiły.

Ale bitew morskich, w których okręty sunęły w dwóch liniach, licząc wzajemnie na trafienie, było coraz mniej. O zwycięstwie na morzu zaczęła decydować potęga powietrzna i podwodna, więc pływająca ciężka artyleria stała się niepotrzebna. Okręty wojenne przeszły z czasem na rakiety – skuteczniejsze od armat i niepotrzebujące olbrzymich kadłubów.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama