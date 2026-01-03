Przejdź do treści
3 stycznia 2026
Świat

USA porywają Maduro. Ta akcja przejdzie do historii operacji specjalnych. Trump zyskał. Kto straci?

3 stycznia 2026
Dym w pobliżu Fortu Tiuna w Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA zaatakowały Wenezuelę i pojmały jej prezydenta Nicolása Maduro. 3 stycznia 2026 r. Dym w pobliżu Fortu Tiuna w Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że USA zaatakowały Wenezuelę i pojmały jej prezydenta Nicolása Maduro. 3 stycznia 2026 r. Leonardo Fernandez Viloria / Forum
Czy operacja wojskowa przeciwko Wenezueli to straszak, czy prezent dla Władimira Putina i Xi Jinpinga? Sytuacja wyznaczana „doktryną Trumpa” jest dość prosta: tam, gdzie sięga twoja obezwładniająca siła wojskowa, tam sięga twoja strefa wpływów.

W tropikalnym Caracas był środek nocy, gdy nad uśpioną dwumilionową metropolią zaszumiały silniki i wirniki śmigłowców amerykańskich sił specjalnych. Do akcji wybrano noc przy dużym zachmurzeniu – ulubione i naturalne środowisko tych żołnierzy, którzy najlepiej czują się w ciemności.

Utrzymanie całkowitej ciszy zwykle się nie udaje, bo koniec końców trzeba użyć siły, w tym wybuchowej, by pokonać fizyczne przeszkody na drodze zespołów bojowych. Ale akcja z reguły odbywa się przy jak najmniejszym kontakcie z przeciwnikiem, bez niepotrzebnej strzelaniny. I tak szybko, jak tylko się da.

Szczegóły tego, czego dokonali operatorzy jednostek specjalnych – a siły zbrojne USA mają ich kilka – będą stopniowo wychodzić na jaw, tak samo jak przez ponad dekadę poznawaliśmy przebieg akcji w pakistańskim Abbottabadzie 1 maja 2011 r., w której zabity został najbardziej poszukiwany terrorysta świata Osama bin Laden. Ale noc z 2 na 3 stycznia 2026 r. też przejdzie do historii operacji specjalnych USA.

Namierzenie, schwytanie i uprowadzenie urzędującego prezydenta (wraz z żoną) suwerennego kraju, który od miesięcy był pod militarną i polityczną presją USA, który mógł się spodziewać, że „coś” się zdarzy, i który miał pełną kontrolę nad siłami zbrojnymi, jest pod względem operacyjnym i wywiadowczym olbrzymim sukcesem Amerykanów.

Maduro musiał poczekać

Sama operacja była oczywiście wynikiem drobiazgowego rozpoznania i planowania, o którym niewiele wiemy, ale które wynikało z zarządzonej w sierpniu operacji wojskowej na Morzu Karaibskim.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
