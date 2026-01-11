Od 22 czerwca 1941 do 9 maja 1945 r. minęło równo 1418 dni, co podkreśla rosyjska historiografia. Właśnie mija też 1418. dzień wojny w Ukrainie. Co oznacza dla przyszłości Putina ta symboliczna liczba?

Wielka Brytania wydzieliła z budżetu 268 mln dol., by zabezpieczyć środki na przerzut wojsk do Ukrainy w razie podpisania porozumienia pokojowego. Widać, że koalicja chętnych działa całkiem poważnie, oby tylko pokój został podpisany. Na co się niestety nie zanosi.

Republika Czeska potwierdziła, że ​​będzie kontynuować inicjatywę dotyczącą amunicji, by pomagać Ukrainie pozyskiwać pociski artyleryjskie i związane z tym zaopatrzenie. Minister spraw zagranicznych Petr Macinka powiedział podczas briefingu z jego ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą, że osiągnięto w tej sprawie konsensus.

W miejscowości Oktriabski w obwodzie wołgogradzkim płonie baza paliwowa. Jak się domyślamy, pożar wznieciły „odłamki zestrzelonych dronów”, jak to często jest określane w rosyjskich komunikatach.

Rosjanie pierwszy raz użyli dronów Gerań 5. Właściwie są to raczej tanie pociski manewrujące, a nie typowe aparaty bezpilotowe. To licencyjna odmiana irańskiego Karrar lub coś bardzo podobnego. Pocisk jest napędzany chińskim silnikiem odrzutowym Telefly (to firma wielobranżowa, aktywna także w branży telekomunikacyjnej). Ma długość ok. 6 m, rozpiętość prostych skrzydeł ok. 5,5 m, głowicę bojową o masie 90 kg i zasięg nawet 1 tys. km przy prędkości lotu 600–700 km/h, czyli jest znacznie trudniejszy do zestrzelenia od śmigłowego Gerania 2. Posiada też odbiornik Glonass/GPS typu Kometa M z 16 antenami i dużą odpornością na zakłócenia oraz brytyjski mikrokomputer Raspberry Pi z możliwością łączenia się z internetem przez sieć 3G/4G przy wykorzystaniu karty SIM. W ten sposób przez social media może transmitować obraz z kamery.

Na frontach od kilku dni obserwujemy nowy kierunek natarcia Rosjan. Z rejonu Łymań–Jampił usiłują atakować w stronę położonego na południowym brzegu Dońca miasteczka Raihorodok – to ostatni bastion przed Słowiańskiem.