Chory Ramzan Kadyrow to wątłe ogniwo putinizmu. Kreml może czuć się zaniepokojony

Daleka od olimpijskiej forma Ramzana Kadyrowa nie jest najlepszą wiadomością dla Kremla. Zwłaszcza gdyby historia miała się powtórzyć. Czeczenia bywała niepokorna i sprawiła Rosji mnóstwo kłopotów.

Ramzan Kadyrow staje się wątłym ogniwem putinizmu. 49-letni przywódca Czeczenii ma najprawdopodobniej poważne kłopoty ze zdrowiem. Lista przypisywanych mu chorób i przypadłości jest długa. Mają mu bardzo poważnie szwankować nerki. Cierpieć ma na martwicze zapalenie trzustki. Do tego ileś chorób przewlekłych, powikłania po zakażeniu covidem i sporadyczne załamania nerwowe.

O tych ostatnich sam mówił – mają występować na tle niepokoju o jego ludzi walczących w Ukrainie. Ma przechodzić dializy, poddawać się rozlicznym terapiom, które aplikują mu lekarze z Czeczenii, Rosji, Niemiec czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ileś razy miał być w śpiączce lub na granicy śmierci. Podobno był truty, są opowieści o nieudanej transplantacji. W kolportowaniu przepowiedni o jego zapaściach i w ogóle rychłym zgonie specjalizuje się zwłaszcza wywiad ukraiński, a jego rewelacje podchwytują globalne media.

Kadyrow w słabej formie

Główny zainteresowany nie informuje otwarcie o swojej kondycji, co rodzi liczne spekulacje. Ich najnowszą rundę – jak do tej pory najbardziej intensywną – wywołała nieobecność na zwołanym na koniec grudnia spotkaniu Rady Państwa. Kadyrow doleciał do Moskwy, ale zamiast na posiedzeniu wylądował w szpitalu.

Rada jest ciałem doradczym, składa się m.in. z gubernatorów obwodów, szefów republik (to przypadek Kadyrowa) i wysokich urzędników federalnych. Niby organ bez szczególnego znaczenia formalnego, niemniej w praktyce to zawsze okazja, by się pokłonić Władimirowi Putinowi i sprawdzić temperaturę na jego dworze.