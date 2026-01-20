Trump, Nobel i dwie konkurentki

Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji, przekazała swój medal Pokojowej Nagrody Nobla 2025 Donaldowi Trumpowi.

Norweski Instytut Nobla ostrzegał ją, że tytułu nie można przekazać. Już po tym geście w Norwegii zawrzało. „Żałosne”, „surrealistyczne”, „idiotyczne”, „lekceważące [decyzję komitetu]” – tak Norwegowie od lewa do prawa komentowali decyzję noblistki. Dyrektor Instytutu Kristian Berg Harpviken przypomniał podobny gest, który wykonał laureat literackiego Nobla z 1920 r. Knut Hamsun – w akcie podziwu wysłał swój medal nazistowskiemu ministrowi propagandy Josephowi Goebbelsowi.

Machado upiera się, że Trump zasłużył na nagrodę, a rodaków wątpiących w jej gest zapewniała, że amerykański prezydent doprowadzi do demokratycznej przemiany w Wenezueli. Jej decyzja jest osobliwa, tym bardziej że po interwencji zbrojnej USA w Wenezueli 3 stycznia i porwaniu przez siły specjalne dyktatora Nicolasa Maduro Trump odsunął Machado i opozycję od wpływu na bieg zdarzeń w ich kraju. Obraził noblistkę twierdzeniem, że nie ma ona dość szacunku ani poparcia, by objąć władzę. Postawił za to na współpracę ze starym reżimem – tyle że bez Maduro, który w ukradzionych wyborach 2024 r. dostał poparcie dwa razy mniejsze niż kandydat wspierany przez Machado.

Trump, mizogin słynący z upokarzania kobiet, jest teraz w swoim żywiole: dwie liderki zabiegają o jego względy. Ta druga to Delcy Rodriguez, tymczasowa prezydentka (która przed interwencją była wice u boku Maduro); to na nią postawił Trump. „Nie są bohaterkami telewizyjnego melodramatu, w którym walczą o miłość przystojniaka, ale dwiema postaciami, które musiały uciekać się do przebiegłości, niczym współczesne Szeherezady, aby ocaleć na planszy zdominowanej przez »sułtana«: Trumpa” – napisał hiszpański „El País”. – Każda z nich musi przetrwać noc po nocy, jednocześnie zmagając się z wewnętrznymi rozgrywkami o władzę”.