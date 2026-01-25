1432. dzień wojny. Rosjanie nie przejmują się stratami? Nieprawda. Oszczędzają młodych na wojnę z Europą

Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, ale i w Rosji nie jest różowo. Nawet jeśli pokona w końcu Ukrainę, to przez jakiś czas nie będzie miała potencjału do dalszego marszu na Zachód.

Ukraińskie bezpilotowce ponownie zaatakowały znękaną wcześniejszymi uderzeniami elektrociepłownię w Biełgorodzie, odwdzięczając się Rosjanom pięknym za nadobne. Niech i oni poczują jak smakuje wojna. Rosyjskie miasta, które w ostatnich dwóch dniach miały wielogodzinne blackouty połączone z brakiem ogrzewania (przy temperaturze –20), to Murmańsk (pełne dwa dni), Siewieromorsk, Biełgorod, Briańsk, Orzeł, Taganrog i Rostów nad Donem, a także Zakamsk pod Permem. Rosja odczuwa też skutki ukraińskich ataków dronowych. Pożar składu paliw w mieście Penza trwa już drugi dzień i nadal nie został ugaszony.

Niestety Ukraina również była silnie atakowana. Wśród szczątków pocisków skrzydlatych odnaleziono elementy rakiety Ch-101 odpalonej z bombowca strategicznego, która jako datę produkcji wskazywała styczeń 2026 r. Pewnie jeszcze pachniała świeżą farbą... Ogólnie w wyniku ataków na infrastrukturę energetyczną zredukowano dostawy energii elektrycznej w Ukrainie do ok. 60 proc. mocy i właściwie tylko elektrownie atomowe powodują, że nie doszło do kompletnej katastrofy. Tych bowiem Rosjanie na szczęście nie atakują.

Ukraina zamówiła 18 wyrzutni niemieckich rakietowych systemów przeciwlotniczych Iris-T. Zakup zapewne zostanie opłacony z pomocy finansowej dla Ukrainy udzielonej przez Unię Europejską.

Na całym froncie obserwuje się ciekawe zjawisko. Rosyjskich szturmów na lądzie jest nieco mniej, za to Rosjanie intensyfikują działania dronów oraz ogień artyleryjski. Stopniowo przejmują przewagę w działaniach bezpilotowych systemów uderzeniowych, choć do tej pory to ukraińskie bezpilotowce dominowały nad polem walki.