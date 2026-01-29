Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
29 stycznia 2026
Świat

1436. dzień wojny. Kropla drążąca skałę. Czy drony mają szansę zastąpić lotnictwo?

Misja ukraińskich żołnierzy w regionie Pokrowska Misja ukraińskich żołnierzy w regionie Pokrowska Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Forum / Forum
W Ukrainie toczy się wojna całkiem inna od wszystkiego, co dotychczas znaliśmy. Lotnictwo nie odgrywa w niej wielkiej roli, bo na polu walki niepodzielnie rządzą drony, które odpowiadają za niemal połowę wszystkich strat przeciwników.

Rosjanie utracili kolejnego Su-34. Samolot spadł w czasie lotu bojowego w kierunku Ukrainy w obwodzie kurskim. Podobno na skutek awarii technicznej. Dwuosobowa załoga zginęła. Jak się też okazało, w końcu grudnia ukraińskie drony średniego zasięgu przeprowadziły serię ataków na Krymie, niszcząc kilka samolotów bojowych i śmigłowców wojskowych.

Jak się okazało, większość wyposażenia maszynowego w zakładach w Wotkińsku, które produkują rakiety balistyczne (również słynny Oresznik), pochodzi z Chin, które nadal wspierają Rosję technicznie. Pekin masowo dostarcza też mikroprocesory, łożyska, silniki do dronów, układy nawigacyjne i wiele innych istotnych komponentów do produkcji sprzętu wojskowego.

Rosjanie, wykorzystując mgłę, usiłowali zorganizować natarcie przez rzekę Wowczę. Lód nie był na tyle mocny, aby utrzymać pojazdy pancerne i w rezultacie utopiono dwa czołgi oraz dwa inne pojazdy pancerne – ukraińskie drony zamieniły je w bezużyteczne wraki.

Ukraińcy przeprowadzili serię udanych ataków na różne obiekty w strefie przyfrontowej, używając amunicji krążącej i rakiet z wyrzutni HIMARS. Poza trafieniami w grupy żołnierzy w trakcie szkolenia i w rejonach ich koncentracji, wycelowano też w skład amunicji w Nyżnie Duwance w obwodzie ługańskim, wywołując eleganckie fajerwerki.

Na samych frontach sytuacja nie ulega zmianie. Walki mają charakter wybitnie pozycyjny.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
