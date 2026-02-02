Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
2 lutego 2026
Świat

1440. dzień wojny. Jak powstrzymać Rosjan przed zajęciem Warszawy? Znamy ich słabe punkty

2 lutego 2026
Front w obwodzie sumskim, Ukraina Front w obwodzie sumskim, Ukraina rancisco Richart / Zuma Press / Forum / Forum
Rosjanie nie potrafią prowadzić działań manewrowych. To, co zaprezentowali w pierwszych dnach wojny w Ukrainie, było całkowitym blamażem. Wielkie, niesterowalne zgrupowania wojsk zderzały się ze sobą, mieszały, blokowały drogi i wyklinowywały się z linii frontu. Kosmiczny bałagan.

Przed rosyjskimi bombami o masie 250 czy 500 kg nie ma jak się ukryć. Wyrzucają spod ziemi wszelkie umocnienia polowe wraz z ich zawartością. Odłamki lecą na 2,5 km – taka jest siła wybuchu. Rosjanie wyposażają też bomby w moduły UMPK posiadające system kierowania odbiornikiem GPS, który gwarantuje niezwykle celne trafienia. Produkcja bomb i modułów UMPK systematycznie rośnie, więc liczba ataków bombowych na ukraińskie pozycje na froncie również wzrasta. Straty wynikające z tych ataków są coraz większe.

Na szczęście Ukraińcy nie pozostają dłużni i używają bomb JDAM, produkcji amerykańskiej, lub francuskich Armement Air-Sol Modulaire (AASM) do atakowania pozycji wroga z własnych Su-27 i MiG-29. Według doniesień tych pierwszych samolotów już niewiele zostało. Na przykład 8 grudnia rosyjski Su-35S zestrzelił ukraińskiego Su-27 pilotowanego przez dowódcę 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego ppłk. Jewhenija Iwanowa, który niestety zginął. Samolot padł ofiarą rakiety R-37D odpalonej z rosyjskiego myśliwca z dużej odległości.

Rosyjskie drony atakowały tym razem wschodnią Ukrainę. Jeden ze sterowanych przez operatora dronów Shahed trafił w autobus wiozący górników do kopalni w obwodzie dniepropietrowskim, zabijając wielu z nich. Inny Shahed trafił szpital położniczy w Zaporożu. Na szczęście tam zabitych nie było, choć dwie osoby odniosły rany.

Rosja rozbudowuje infrastrukturę wojskową w pobliżu granicy z Finlandią, co prawdopodobnie stanowi część przygotowań do potencjalnego konfliktu z NATO. Fiński nadawca publiczny Yle opublikował zdjęcia satelitarne wykonane między czerwcem 2024 r.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama