Świat jest mniej przewidywalny niż w erze zimnej wojny i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Właśnie w takim momencie wygasa ostatni układ o ograniczeniu uzbrojenia strategicznego.

Ukraina przebudowała polski lekki transportowy samolot turbośmigłowy M28 Skytruck na myśliwiec antydronowy. Na ruchomym stanowisku strzeleckim w drzwiach kabiny transportowej zamontowano wielolufowy karabin maszynowy M134 Minigun o wysokiej szybkostrzelności, obsługiwany przez strzelca pokładowego. Historia zatoczyła pewne koło, bowiem rzeczony samolot został w czasach słusznie minionych opracowany w kijowskim biurze konstrukcyjnym im. Olega Antonowa jako An-28, a z początkiem lat 80. skierowany do produkcji w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Tu zbudowano 175 oryginalnych An-28, a po rozpadzie bloku wschodniego stworzono tu jego rozwinięcie z udoskonalonym płatowcem, zachodnią awioniką i kanadyjskimi silnikami PT6, czyli M28 Skytruck. Tychże w Mielcu wyprodukowano 86. Obie odmiany są używane w Wojsku Polskim pod nazwą M28 Bryza, zaś sam Skytruck przez jakiś czas służył nawet w lotnictwie Sił Specjalnych US Air Force. Wspomniany egzemplarz w Ukrainie zestrzelił 120 dronów rodziny Shahed, stając się obecnie najskuteczniejszym myśliwcem świata.

W Miczurińsku w obwodzie tambowskim, mniej więcej w połowie drogi między Woroneżem a Riazaniem, z nieznanej przyczyny wykoleił się pociąg towarowy. Wagony natychmiast ogarnął gwałtowny pożar, więc przypuszczalnie wiozły paliwo.

Na frontach bez zmian, choć straty Rosjan potęguje nie tylko ogień artylerii i wszechobecne drony, ale także hipotermia, odmrożenia, niedożywienie i zapalenie płuc. Oczywiście Ukraińcy również zmagają się z tymi problemami, ale skala „troski” o zwykłych żołnierzy po rosyjskiej stronie jest bardzo dobrze znana.