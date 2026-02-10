Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
10 lutego 2026
Świat

1448. dzień wojny. Telegram groźniejszy od czołgów. Tu Ukraina jest zła, a Rosja to fajny i normalny kraj

10 lutego 2026
Rosja to taki „normalny kraj”? Styczniowy dzień na placu Czerwonym w Moskwie. Rosja to taki „normalny kraj”? Styczniowy dzień na placu Czerwonym w Moskwie. Hao Jianwei / Xinhua News Agency / Forum
Telegram kojarzony jest głównie ze Wschodem, ale okazuje się, że coraz częściej dociera do zachodnich społeczności. Tylko w Niemczech prorosyjskie konta obserwuje 8,3 mln osób!

9 lutego 2026 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył Stany Zjednoczone o brak postępów w rozmowach pokojowych. Jest to kuriozalna próba wywarcia nacisku, by USA nakłoniły Ukrainę do kapitulacji. Rosja jest bardzo niezadowolona z powodu bezpardonowego przejęcia wpływów w Wenezueli, zatrzymania statków z jej floty cieni, a także gróźb nałożenia tzw. ceł wtórnych, w efekcie czego niektóre kraje – na przykład Indie – bardzo ograniczyły import rosyjskiej ropy naftowej. Moskwa cały czas powołuje się na jakieś nieznane ustalenia z Alaski z sierpnia 2025 r., kiedy to rzekomo dogadano się na coś w sprawie Ukrainy, czego Amerykanie rzekomo nie realizują.

Rosjanie nie przestają atakować. Bomba lotnicza zrzucona na Słowiańsk zabiła 11-letnią dziewczynkę i jej matkę, a to nie są jedyne cywilne ofiary, które zginęły w ciągu doby.

Ukraińskie drony zniszczyły systemy antenowe trzech rosyjskich radarów obrony powietrznej różnych typów (48Ja6-K1 Podliot, 55Ż6U Niebo-U i 1Ł119 Niebo-SWU) oraz wóz bojowy przeciwlotniczego systemu 9K332 Tor M2.

Trwają zacięte walki w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Nie tylko pod Hulajpolem, gdzie natarcie w końcu zostało zatrzymane, a nawet pojawiły się niepotwierdzone jeszcze informacje o silnym ukraińskim kontruderzeniu, ale także w pobliżu Zbiornika Kachowskiego. Wiosną szykuje się tu bitwa o Zaporoże – pierwsza od dłuższego czasu bitwa toczona w pobliżu dużego ukraińskiego miasta. Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja bez zmian.

Telegram w Niemczech

Niezależna, publikowana na emigracji „Nowaja Gazeta” oraz niezależny portal rosyjski The Insider przebadały 330 prorosyjskich kanałów na Telegramie.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama