Telegram kojarzony jest głównie ze Wschodem, ale okazuje się, że coraz częściej dociera do zachodnich społeczności. Tylko w Niemczech prorosyjskie konta obserwuje 8,3 mln osób!

9 lutego 2026 r. rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oskarżył Stany Zjednoczone o brak postępów w rozmowach pokojowych. Jest to kuriozalna próba wywarcia nacisku, by USA nakłoniły Ukrainę do kapitulacji. Rosja jest bardzo niezadowolona z powodu bezpardonowego przejęcia wpływów w Wenezueli, zatrzymania statków z jej floty cieni, a także gróźb nałożenia tzw. ceł wtórnych, w efekcie czego niektóre kraje – na przykład Indie – bardzo ograniczyły import rosyjskiej ropy naftowej. Moskwa cały czas powołuje się na jakieś nieznane ustalenia z Alaski z sierpnia 2025 r., kiedy to rzekomo dogadano się na coś w sprawie Ukrainy, czego Amerykanie rzekomo nie realizują.

Rosjanie nie przestają atakować. Bomba lotnicza zrzucona na Słowiańsk zabiła 11-letnią dziewczynkę i jej matkę, a to nie są jedyne cywilne ofiary, które zginęły w ciągu doby.

Ukraińskie drony zniszczyły systemy antenowe trzech rosyjskich radarów obrony powietrznej różnych typów (48Ja6-K1 Podliot, 55Ż6U Niebo-U i 1Ł119 Niebo-SWU) oraz wóz bojowy przeciwlotniczego systemu 9K332 Tor M2.

Trwają zacięte walki w zachodniej części obwodu zaporoskiego. Nie tylko pod Hulajpolem, gdzie natarcie w końcu zostało zatrzymane, a nawet pojawiły się niepotwierdzone jeszcze informacje o silnym ukraińskim kontruderzeniu, ale także w pobliżu Zbiornika Kachowskiego. Wiosną szykuje się tu bitwa o Zaporoże – pierwsza od dłuższego czasu bitwa toczona w pobliżu dużego ukraińskiego miasta. Na pozostałych odcinkach frontu sytuacja bez zmian.

Telegram w Niemczech

Niezależna, publikowana na emigracji „Nowaja Gazeta” oraz niezależny portal rosyjski The Insider przebadały 330 prorosyjskich kanałów na Telegramie.