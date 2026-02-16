Ukraina po prostu musi rozstrzygnąć tę wojnę w 2026 r. Wszyscy mają świadomość, że więcej już nie wytrzyma. Jest pomysł, jak to zrobić.

W wywiadzie dla agencji TASS 15 lutego rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Michaił Gałuzin powtórzył kłamliwe twierdzenie, że prezydent Wołodymyr Zełenski jest „nielegalny”. Jak dodał, propozycja Władimira Putina z marca 2025 r., żeby ONZ utworzyła tymczasową administrację zagraniczną w Ukrainie, jest aktualna. Gałuzin sądzi, że ONZ umożliwi przeprowadzenie „demokratycznych” wyborów i utworzenie rządu, z którym Rosja będzie mogła podpisać traktat pokojowy. Teraz wiemy, skąd parcie Trumpa na wybory. Zwróćmy uwagę, że Rosjanom nie wystarczą wybory „organizowane przez obecne władze”, im chodzi o takie wybory, w których będą się liczyć tacy ludzie jak jawnie prorosyjski deputowany Jurij Bojko.

Mirosław Mironow, rosyjski operator dronów ze słynnej jednostki Rubikon, pod Kupiańskiem przeszedł na stronę ukraińską. Tacy uciekinierzy są źródłem cennych informacji wywiadowczych.

W rejonie Czasiw Jaru Rosjanie przeprowadzili natarcie z udziałem aż 12 bojowych wozów piechoty BMP-2. Obrona 24. Brygady Zmechanizowanej im. Króla Daniła z żołnierzami Gwardii Narodowej zniszczyła siedem tych pojazdów i zatrzymała nieprzyjaciela.

Ukraińskie drony znów zaatakowały rejon Briańska i urządziły tam blackout, wyłączając z pracy lokalną elektrociepłownię. Czekamy na wieści z Biełgorodu, ale nic nie słychać. Chyba nie mają prądu...

W porcie Ust Ługa koło Petersburga liberyjski tankowiec „Tony” z rosyjskiej floty cieni uderzył w nabrzeże, uszkodził je i własny kadłub, przewrócił przy okazji dźwig portowy. Te statki są w takim stanie, że jeszcze jakiegoś nieszczęścia narobią.