Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
12 lutego 2026
Świat

1450. dzień wojny. Putin kombinuje z wyborami w Ukrainie. Zełenski go przejrzał, dobrze kalkuluje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski President Of Ukraine / mat. pr.
Amerykański prezydent Donald Trump nalega na wybory w Ukrainie do maja i na dogadanie się z Rosją do czerwca. Prezydent Zełenski właśnie ogłosił, że do zawieszenia broni żadnych wyborów nie będzie.

W Biełgorodzie i pobliskich miejscowościach oraz w Szebiekinie znów wyłączono prąd – w tamtejszą elektrownię po raz kolejny trafiły ukraińskie drony, które ją uszkodziły. O Szebiekinie dawno nie słyszeliśmy, a w programie u Sołowiowa dawno nie pojawiał się człowiek, który przy każdej okazji powtarzał, że Ukraińcy to albo tamto, a na koniec dodawał „i bambili Szebiekino!” (bombardowali Szebiekino). Aż raz się pomylił i wypalił, że „szambili Bebekino”. Po rosyjsku szambo to „septik”, więc nie miało to żadnej konotacji, ale w Ukrainie wywołało powszechną wesołość, bowiem tu słowa szambo się jednak używa, choć popularniejsze jest „wyhribna jama”. Teraz możemy więc powiedzieć z całą odpowiedzialnością: znów szambili Bebekino, to jest bambili Szebiekino…

Co ważniejsze, ukraińskie drony dalekiego zasięgu trafiły w skład amunicji pod Wołgogradem. Tam dla odmiany było dużo światła, pożar i kolorowe fajerwerki. Okoliczni mieszkańcy mieli co podziwiać.

W Moskwie przedstawiciele władz jak mantrę powtarzają swoje przekonanie o konieczności osiągnięcia pierwotnie wyznaczonych celów wojny, co oczywiście nie daje najmniejszych szans na dyplomatyczne zakończenie wojny, przynajmniej w przewidywalnej perspektywie czasowej. Siergiej Ławrow ostrzega też przed rozszerzeniem NATO, co jest rzekomo powodem nerwowej reakcji Rosji. Dopóki więc Sojusz nie wróci do granic z 1997 r., czyli przed rozszerzeniem o Polskę, Czechy i Węgry, Rosjanie będą czuli się zagrożeni. Pamiętajmy, że na Ukrainę nie napadli, tylko bronią się przed potencjalną agresją.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
