Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
24 lutego 2026
Świat

1462. dzień wojny. Zaczyna się piąty rok wojny, a Ukraina walczy. Jak Rosja mogła się tak pomylić?

Wołodymyr Zełenski z ukraińskimi żołnierzami w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny. Wołodymyr Zełenski z ukraińskimi żołnierzami w czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny. President Of Ukraine / mat. pr.
To niemal cud, że przez cztery ostatnie lata Ukraińcy nie ulegli, ale z drugiej strony Moskwa popełniła wiele fatalnych błędów, które ciągną się za nią do dziś.

Oczywiście tematem dnia jest czwarta rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Pełnoskalowej – bo w istocie wojna zaczęła się już na początku lutego 2014 r. Przez osiem lat tliła się w postaci konfliktu ograniczonego do Donbasu. Fakt, że Ukraina nie uległa przez kolejne cztery lata, to niemal cud. Z drugiej jednak strony Moskwa popełniła wiele fatalnych błędów, które ciągną się za nią do dziś. O tym dalej.

Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew wczorajszym wystąpieniem z okazji święta rosyjskich Sił Zbrojnych zapewne chciał wesprzeć działania kształtujące nastroje. Spotkał się z wojskowymi i – co warte odnotowania – wystąpił w mundurze, choć nie jest czynnym żołnierzem ani nie pełni już funkcji naczelnego dowódcy (sprawował ją jako prezydent). Należy do tzw. siłowików, którzy nie są do końca zadowoleni ze sposobu, w jaki Władimir Putin prowadzi tę wojnę.

Tymczasem Putin przygotowuje grunt pod ograniczenie problemów finansowych, które wywołałyby przymusowe powołania rezerwistów. Podczas spotkania z wdowami po żołnierzach poległych w Ukrainie zapewniał, że ojczyzna zawsze będzie przy nich. Nic nie wskazuje, by chciał cokolwiek zmienić w rosyjskiej strategii – najwyraźniej wierzy, że ta obecna przyniesie w końcu pożądane efekty. Zresztą nie ma dla niej realnej alternatywy.

Ukraińskie drony trafiły w dużą przepompownię Kalejkino w Tatarstanie, będącą częścią rurociągu „Przyjaźń”. Wybuchł ogromny pożar, co odcięło Rosję od możliwości eksportu ropy naftowej.

    Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

    Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
