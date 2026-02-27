Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
27 lutego 2026
Świat

1465. dzień wojny. Superarmia i sojusze mogą nie wystarczyć. Polska może łatwo paść łupem Rosji

27 lutego 2026
Ukraina czci swoich bohaterów, którzy polegli na wojnie z Rosją. Ukraina czci swoich bohaterów, którzy polegli na wojnie z Rosją. The Presidential Office of Ukraine / mat. pr.
Groźniejsze od wszelkich armii, umocnień i sojuszy są nasze własne umysły. Jeśli wojna informacyjna do nich przeniknie – to po nas.

Zdjęcia satelitarne zakładu chemicznego w miasteczku Dorogobuż pod Smoleńskiem pokazały, że ukraińskie drony zniszczyły znaczną część głównych hal produkcyjnych, przypuszczalnie wywołując trudny do opanowania pożar.

W Biełgorodzie znów było słychać głośne wybuchy. A po nich nastąpiło to, co zwykle, czyli kompletny blackout. Najwyraźniej Biełgorod jest dla Rosjan demo tego, co przeżywa Ukraina pod ich uderzeniami.

Minionej doby także Ukraina była silnie atakowana przez Rosjan z użyciem aż 420 dronów i 38 pocisków, w tym 24 rakiet skrzydlatych Ch-101 odpalanych z bombowców strategicznych, 11 rakiet balistycznych Iskander i trzech innych pocisków, wśród których był hipersoniczny Cirkon odpalony z jednego z okrętów Floty Czarnomorskiej. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 374 drony i 32 pociski, ale pozostała część, która trafiła w cele, narobiła szkód. Ponownie atakowano ukraińską energetykę. Celem ataku były Kijów, Dniepr, Czernihów, Zaporoże i Odessa, a także okolice tych miast.

25 lutego Donald Trump i Wołodymyr Zełenski odbyli rozmowę telefoniczną, omawiając postępy negocjacji oraz uzgadniając szczegóły techniczne kolejnej rundy. Wiadomo jednak, że Rosja nie jest skłonna ustąpić i dąży wyłącznie do całkowitego podporządkowania sobie Ukrainy.

Według doniesień Chińska Republika Ludowa wspiera Rosję dostawami komponentów do produkcji uzbrojenia i sprzętu, np. jest głównym dostawcą światłowodów, na bazie których produkowane są bezpilotowce sterowane światłowodowo.

Rosjanie przerzucają pod Kupiańsk pierwsze elementy nowo sformowanej 34. Dywizji Artylerii.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama