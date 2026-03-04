Nikt nie chce zestrzelić własnego samolotu, czego wyrazem jest ukuty w USA oksymoron „friendly fire” – przyjacielskie ostrzelanie. Brzmi dziwnie, ale zostało przeniesione do żargonu wojskowego NATO. Ostatnio mieliśmy z tym do czynienia w czasie wojny na Bliskim Wschodzie.

W ostatnich dwóch tygodniach lutego 2026 r. siły ukraińskie wyzwoliły więcej terytorium, niż straciły – to pierwszy raz od czasu kontrofensywy latem 2023 r. Tak podał Instytut Studiów nad Wojną na podstawie dowodów z geolokalizacji. Nie oznacza to niestety, że Ukraina wygrywa. Nadal toczy ciężkie walki, a wspomniane zyski mają znaczenie co najwyżej taktyczne, lokalne. I nie jest to raczej trend, który udałoby się dłużej utrzymać.

Tymczasem według Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie planują do końca 2027 r. zająć pozostałą część obwodów ługańskiego i donieckiego, obwód zaporoski i chersoński oraz wkroczyć do obwodu odeskiego. Według ukraińskiego prezydenta są to plany zupełnie nierealne.

Najważniejsze jest to, że Rosjanie nie zdołali złamać Ukraińców zimą, mimo że akurat nie rozpieszczała, a energetyka i ciepłownictwo Ukrainy (zwłaszcza Kijowa) już ledwo zipią. Teraz będzie trudniej zmusić Ukraińców do poddania się, znaleźli nową nadzieję, że to Rosja pierwsza się wysypie (jeśli chodzi o zdolności do kontynuowania wojny na taką skalę). Co ciekawe, źródła zbliżone do Kremla informują, że władze Rosji nie wierzą w odniesienie zwycięstwa do września 2026 r., czyli do wyborów do Dumy Państwowej.

Front w Ukrainie stoi, żadnego przełomu nie ma. Zmiany położenia stron są marginalne. Mimo ataków Rosjanom nie udaje się złamać ukraińskiej obrony w żadnym miejscu.

Historia friendly fire

