Jednym z warunków rosyjskiego ataku na państwo NATO jest sprawienie, by nie było reakcji sojuszników. Najlepiej, żeby przyszła ofiara po prostu wystąpiła z Sojuszu.

Ukraińskie drony znów ruszyły na Rosję. Wśród celów była przepompownia na rurociągu w mieście Armawir w rejonie Krasnodaru. Rurociąg prowadzi do Noworosyjska, skąd ropa może być ładowana na tankowce i eksportowana. Kolejne trafienia odnotowano w Zakładach Chemicznych Akron w Nowogrodzie Wielkim, który produkuje amoniak, karbamid, saletrę amonową i nawozy sztuczne, czyli w dużej części składniki materiałów wybuchowych. Zakład oberwał po raz drugi w krótkim czasie.

Dron średniego zasięgu zniszczył przeciwlotniczy zestaw rakietowy Pancyr S1, ok. 88 km od linii frontu, w rejonie na południe od miasteczka Tokmak. Do potężnego wybuchu doszło też w Doniecku, gdzie trafiono przypuszczalnie jakiś skład amunicji. Dokładnie rzecz biorąc, było to na przedmieściach, ale i tak mocno wystraszyło wszystkich mieszkańców. Kto zwozi amunicję do miasta i urządza w nim skład amunicji? No jak to kto…

Iran zaczął używać nowego drona Hadid-110. Z wyglądu jest on podobny do Shaheda 136, ale jego napęd stanowi lekki silnik odrzutowy, dzięki któremu jego prędkość przelotowa wynosi 510 km/godz. wobec 185 km/godz. Shaheda napędzanego silnikiem tłokowym. Dlatego jest zdecydowanie trudniejszy do przechwytywania i zwalczania. Rosjanie chwalą się, że projekt Hadid-110 jest rosyjski, że został przekazany sojusznikom, by go sobie produkowali, ale że podobne drony będą sami używali w atakach przeciwko Ukrainie. Na razie okresowo używają aparatów Gerań 3, odpowiedników irańskich Shahedów 238, czyli odmiany oryginalnego Shaheda z silnikiem odrzutowym. Są one jednak dużo kosztowniejsze, a zatem produkowane w mniejszej liczbie. Czy Hadid-110 będzie mógł być wytwarzany masowo, tego nie wiemy, ale jeśli tak, to stanie się nowym wyzwaniem.

W Kupiańsku nadal trwa oczyszczanie miasta z niewielkich kieszeni rosyjskiego oporu.