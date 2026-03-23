1489. dzień wojny. Nie nazywajmy kota tygrysem. Rosjanie właśnie próbują przejąć inicjatywę na froncie

Rosyjskie ataki w rejonie Łymania z 19 marca, które zostały w naszych mediach rozdmuchane do rangi ofensywy, wskazują na przygotowanie nowego natarcia.

Od dwóch dni płonie po ukraińskim uderzeniu rafineria w Saratowie. Rosyjska straż pożarna walczy z ogniem. Liczymy, że rekord 69 godzin z Czechowic-Dziedzic z 1971 r. zostanie wyraźnie pobity. Dopiero zdjęcia satelitarne ujawniły, że doszło do tego ataku.

Na północ Briańska ukraiński dron średniego zasięgu przyłapał dwie wyrzutnie systemu Buk M2 w chwili przeładowywania rakiet. Buk ma dwa typy wyrzutni gąsienicowych. Jedna, 9A317, ma radar kierowania ogniem i cztery rakiety gotowe do odpalenia – to wyrzutnia zasadnicza. Druga, 9A316, ma żurawik hydrauliczny i osiem rakiet, w tym cztery gotowe do odpalenia, ale cel musi być podświetlany radarem z 9A317. Ta wyrzutnia służy do ładowania rakiet na wyrzutnie zasadnicze, ale awaryjnie i z niej można strzelać. Lepszej okazji do ataku nie było, dron zamienił obie w wielką kulę ognia.

Z wyliczeń ludzi zajmujących się analizowaniem zdjęć satelitarnych i danych z otwartych źródeł wynika, że Rosjanie przerzucili na front ok. 60 dywizjonów systemów przeciwlotniczych S-300PMU-2 Faworit i S-400 Triumf. A przecież to nie wszystkie systemy średniego i dużego zasięgu, są jeszcze S-300W Antiej i 9K38/9K317 Buk M. Dla porównania: Iran do obrony całego terytorium, trzykrotnie większego od Ukrainy, miał sześć dywizjonów systemów tej klasy (Rosja ma ponad sto).

W nocy z 19 na 20 marca w czeskich Pardubicach zapaliła się hala przemysłowa należąca do LPP Holding. Zakład jest kluczowy dla produkcji technologii bezzałogowych i systemów termowizyjnych wykorzystywanych przez siły zbrojne Ukrainy i Izraela (we współpracy z firmą Elbity Systems). W niedzielę ukazały się zdjęcia podpalaczy, wcześniej mówiło się tylko o „pożarze”.