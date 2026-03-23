Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
23 marca 2026
Świat

1489. dzień wojny. Nie nazywajmy kota tygrysem. Rosjanie właśnie próbują przejąć inicjatywę na froncie

Rosyjscy żołnierze przygotowują się do odpalenia holowanej haubicy 2A36 Giacynt-B na linii frontu w Donieckiej Republice Ludowej. 18 marca 2026 r. IMAGO/Stanislav Krasilnikov/Imago Stock and People / East News
Rosyjskie ataki w rejonie Łymania z 19 marca, które zostały w naszych mediach rozdmuchane do rangi ofensywy, wskazują na przygotowanie nowego natarcia.

Od dwóch dni płonie po ukraińskim uderzeniu rafineria w Saratowie. Rosyjska straż pożarna walczy z ogniem. Liczymy, że rekord 69 godzin z Czechowic-Dziedzic z 1971 r. zostanie wyraźnie pobity. Dopiero zdjęcia satelitarne ujawniły, że doszło do tego ataku.

Na północ Briańska ukraiński dron średniego zasięgu przyłapał dwie wyrzutnie systemu Buk M2 w chwili przeładowywania rakiet. Buk ma dwa typy wyrzutni gąsienicowych. Jedna, 9A317, ma radar kierowania ogniem i cztery rakiety gotowe do odpalenia – to wyrzutnia zasadnicza. Druga, 9A316, ma żurawik hydrauliczny i osiem rakiet, w tym cztery gotowe do odpalenia, ale cel musi być podświetlany radarem z 9A317. Ta wyrzutnia służy do ładowania rakiet na wyrzutnie zasadnicze, ale awaryjnie i z niej można strzelać. Lepszej okazji do ataku nie było, dron zamienił obie w wielką kulę ognia.

Z wyliczeń ludzi zajmujących się analizowaniem zdjęć satelitarnych i danych z otwartych źródeł wynika, że Rosjanie przerzucili na front ok. 60 dywizjonów systemów przeciwlotniczych S-300PMU-2 Faworit i S-400 Triumf. A przecież to nie wszystkie systemy średniego i dużego zasięgu, są jeszcze S-300W Antiej i 9K38/9K317 Buk M. Dla porównania: Iran do obrony całego terytorium, trzykrotnie większego od Ukrainy, miał sześć dywizjonów systemów tej klasy (Rosja ma ponad sto).

W nocy z 19 na 20 marca w czeskich Pardubicach zapaliła się hala przemysłowa należąca do LPP Holding. Zakład jest kluczowy dla produkcji technologii bezzałogowych i systemów termowizyjnych wykorzystywanych przez siły zbrojne Ukrainy i Izraela (we współpracy z firmą Elbity Systems). W niedzielę ukazały się zdjęcia podpalaczy, wcześniej mówiło się tylko o „pożarze”.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama