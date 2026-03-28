Marek Świerczyński, Polityka Insight
28 marca 2026
Świat

Cztery wojny w miesiąc, a piąta i szósta w drodze. Konflikt z Iranem jest jak rak z przerzutami

Dym nad Teheranem, 3 marca 2026 r. Dym nad Teheranem, 3 marca 2026 r. Atta Kenare / AFP / East News
Polikonflikt XXI w., przed którym od lat przestrzegali analitycy i stratedzy, dzieje się na naszych oczach. Pączkująca wojna na Bliskim Wschodzie wszystkich nas kosztuje i dotyka, mimo pozornego dystansu. Jest jak rak z przerzutami.

Jeśli Irańczycy w pierwszą „miesięcznicę” ataku chcieli zrobić coś, co by Amerykanów zabolało, to odnieśli sukces. Uderzenie w najważniejszą bazę lotniczą regionu, Prince Sultan pod Rijadem, znowu uszkodziło samoloty tankujące i zraniło ponad dziesięciu żołnierzy, w tym dwóch poważnie. Tym razem nie dało się już zaprzeczać i kluczyć, tak jak Pentagon robił to za pierwszym razem, gdy irańskie drony i rakiety spadły na bazę. Najwyraźniej ponownie nie zadziałała też obrona lub Irańczycy nauczyli się ją omijać.

Równo miesiąc po pierwszych nalotach, w których stracili niemal całe kierownictwo państwa i wojska, pokazują, że słowa Donalda Trumpa o rozbiciu w pył zdolności wojskowych Iranu nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, a w każdym razie presja z powietrza nie doprowadziła ani do upadku władzy, ani do kapitulacji sił zbrojnych. Z tego punktu widzenia bilans tej wojny wypada coraz gorzej dla agresorów, którzy posiadając pozornie miażdżącą przewagę militarną, Iranu zmiażdżyć nie zdołali, ponieśli za to gigantyczne koszty i wywołali dramatyczne zawirowania rynkowe na całym świecie. Już widać, że „szkody uboczne” będziemy ponosić wszyscy, przez lata. A wcale nie zanosi się na szybki koniec.

Cztery wojny

To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i poza nim, to nie jedna wojna, a cztery. Pierwsza, najbardziej oczywista, to amerykańsko-izraelska kampania powietrzna, przed którą bezpośrednio Iran nie bardzo ma się jak bronić.

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
