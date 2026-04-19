Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
19 kwietnia 2026
Świat

1516. dzień wojny. Rosyjskie zaopatrzenie frontu wisi na włosku. Wąskie gardła są dwa

Po ataku rosyjskich dronów w Czernihowie na Ukrainie
Rosyjska logistyka wojenna jest uzależniona od kolei, bo odległości są wielkie, a sieć drogowa bardzo słaba. Istnieją całe regiony, które są całkowicie odcięte od głównego systemu dróg krajowych.

Zdjęcia satelitarne z ataku na terminal paliwowy w Teodozji na Krymie pokazują, że ocalało w niej osiem zbiorników paliwa, a ponad 25 doszczętnie spłonęło. Nie wiemy, jak z resztą infrastruktury, ale przypuszczamy, że cała baza straciła swoją funkcję.

Władimir Bogłajew, dyrektor generalny Zakładu Odlewniczo-Mechanicznego w Czeriepowiecu (CzLMZ), od dłuższego czasu występuje w roli krytyka rosyjskiej polityki gospodarczej. Jego diagnozy często odbiegają od oficjalnego optymizmu Kremla i wskazują na głębokie, strukturalne zagrożenia dla stabilności państwa. Najciekawsze jest to, że nadal piastuje swoje stanowisko, a to znaczy, że ma silnych mocodawców. Niedawno w wywiadzie telewizyjnym stwierdził, że Rosja stoi w obliczu poważnych wstrząsów gospodarczych. Dodał, że władze wkrótce będą zmuszone do podejmowania niepopularnych decyzji, które zniszczą resztki pokładanego w nich zaufania. Na jego miejscu nie zbliżalibyśmy się do okien, bo w Rosji dość łatwo z nich wypaść...

Ukraińcy nie odpuszczają

Ukraiński Sztab Generalny podał, że 18 kwietnia między Krymem a Odessą po raz pierwszy zestrzelono dron Gerań 2 z użyciem bezpilotowego latającego systemu przechwytującego, odpalonego z bezzałogowej łodzi z typoszeregu Magura. Ukraina ostatnio coraz częściej chwali się robotyzacją swojej armii, co stanowi też element walki informacyjnej.

Ukraińska Marynarka Wojenna użyła pocisków skrzydlatych R-360 Neptun do uderzenia w zakłady Atłant-Aero w Taganrogu. To nowa wytwórnia produkująca drony uderzeniowe typu Mołnia i kilka innych typów tzw. amunicji krążącej. Z kolei w nocy z 17 na 18 kwietnia ukraińskie drony zaatakowały rafinerie ropy naftowej w Nowokujbyszewsku i Syzraniu w obwodzie samarskim, terminal naftowy w kompleksie przeładunkowym Wysock-Łukoil-2 w obwodzie leningradzkim oraz stację pompowania ropy w Tichoriecku w Kraju Krasnodarskim, wywołując pożary we wszystkich tych obiektach.

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
