Mateusz Banaszkiewicz spieszył się tego dnia do pracy. Chcąc przejść przez jezdnię na pasach, szybko rozejrzał się, czy nie nadjeżdża samochód, ale uwagę miał skupioną na telefonie, który trzymał w ręku. – Po chwili zbliżyłem się do drugiego przejścia, bardzo podobnego do poprzedniego, przy którym była już jednak sygnalizacja świetlna. Akurat paliło się czerwone światło, ale zaabsorbowany esemesem o mało nie wszedłem pod skręcające z lewej strony auto, które miało pierwszeństwo.

Takie sytuacje przytrafiają się coraz częściej. Nawet – jak widać – psychologom takim jak Mateusz, który na Uniwersytecie SWPS w Warszawie zajmuje się na co dzień psychologią zdrowia, a także kwestiami szkodliwych nawyków i skutkami automatyzmu myślenia.

Wielu pieszych wpatrujących się w ekrany telefonów komórkowych i tablety przestaje zwracać uwagę na otoczenie. Rozmawiają, piszą, słuchają muzyki, sprawdzają maile, zaglądają na Facebooka, a nawet czasem robią selfie na pasach.

Ta uporczywa chęć kontrolowania wszystkiego, co dzieje się w sieci, może prowadzić do rozmaitych uzależnień, ale zaczyna też mieć coraz poważniejsze konsekwencje dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Tracimy czujność – przyznaje Mateusz Banaszkiewicz. Nowe zjawisko doczekało się już swojej nazwy: „smartfonowe zombie”.

Komórka na drodze

W Polsce nie ma szczegółowych analiz zachowania pieszych, ale gołym okiem widać, jak często na jezdnię wchodzi ktoś ze wzrokiem utkwionym w komórce. To właśnie znane z horrorów współczesne zombie, czyli żywe trupy, które nie zwracając uwagi na to, co robią, mogą trafić pod koła aut, tramwajów czy rozpędzonych rowerów. Maria Dąbrowska-Loranc, kierująca Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego, zna statystyki zagraniczne, opublikowane np. przez międzynarodową firmę Dekra, która przyjrzała się zachowaniu 14 tys. pieszych w sześciu stolicach Europy: – Na ulicach Brukseli, Amsterdamu, Berlina, Paryża, Rzymu i Sztokholmu ze smartfonów korzysta w różny sposób średnio 17 proc. osób. W Sztokholmie był to co czwarty pieszy, w Amsterdamie – co dwunasty.

Być może Holendrzy wiedzą, jak łatwo wpaść w ich stolicy pod rower lub tramwaj, jeśli uwaga pieszego zostanie przez moment odwrócona od tego, co dzieje się na chodniku, ale przecież także w Warszawie i innych miastach Polski, gdzie zaczął się już sezon rowerowy, łatwo w takich okolicznościach o wypadek. Poza mieszkańcami Amsterdamu wszyscy cierpimy na brak wyobraźni – z badania Dekra wynika, że przechodząc przez ruchliwe jezdnie, niemal 8 proc. pieszych pisze wiadomości, 5 proc. słucha muzyki, blisko 3 proc. dzwoni, a 1,4 proc. wykonuje różne z tych czynności jednocześnie. – Widuję nieraz matki z wózkami, które wchodzą na pasy, pisząc esemesy – przyznaje Maria Dąbrowska-Loranc.

Zdarza się i tak, że młody człowiek ma tak zaprzątniętą uwagę tym, co akurat ogląda w smartfonie, że staje na środku drogi, nie zdając sobie sprawy, gdzie jest, dopóki kierowcy nie zaczną trąbić. Z analiz wynika, że ci, którzy wchodzą na jezdnię wpatrzeni w telefon, poświęcają 18 proc. więcej czasu na przejście na drugą stronę ulicy i czterokrotnie częściej narażeni są na udział w wypadkach. A polskie dane pokazują, że choć liczba wypadków drogowych spada, to liczba śmiertelnych ofiar w tego typu incydentach spowodowanych przez pieszych rośnie. – Jest to często związane z wtargnięciem na jezdnię na czerwonym świetle – podkreśla Maria Dąbrowska-Loranc, a więc być może właśnie spowodowane jest rozproszoną uwagą. – W Polsce co 13. wypadek spowodowany jest przez pieszych i aż co czwarty jest z ich udziałem. To dużo częściej niż w innych krajach.

Na niekorzystny wpływ posługiwania się telefonami komórkowymi zwracano do tej pory uwagę kierowcom, którym od 2001 r. zabroniono trzymania podczas jazdy słuchawki lub mikrofonu w ręku. 4 proc. nadal nie przestrzega tego zakazu i choć wydaje się, że odsetek ten jest niewielki, to zdaniem naszej rozmówczyni chodzi tu o kierujących pojazdami w danym momencie ruchu: – Jest ich więc całkiem sporo: zdekoncentrowanych, rozproszonych, z opóźnionym czasem reakcji. Zajęci swoimi telefonami nie kontrolują sytuacji na drodze.