Dobre psy i koty szukają dobrego człowieka

Uwaga! Kontakt w sprawie adopcji (za pośrednictwem Adopciaków): tel. 665 892 773 lub 574 186 683.

Adres mailowy: tpz.opoczno@gmail.com

Bigosik

Lublin, pies, ok. 1–2 lat, 10 kg, średnio aktywny, wykastrowany, zaszczepiony, odrobaczony.

Ma osobowość dziecka. Kocha ludzi i zwierzęta, jest grzeczny i przyjazny. Ładnie chodzi na smyczy. Uwielbia bawić się zabawkami. Może zamieszkać z psami, kotami, dziećmi. Czasami przy pierwszym kontakcie boi się mężczyzn, ale potraktowany delikatnie potrafi przełamać lęk. Może też zostać sam w domu, choć na widok człowieka aż skacze z radości.

Hermes

Kraków, pies, 8 lat, 25 kg, średnio aktywny, zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany.

Pełny uroku psiak, dla którego los nie był łaskawy. Opiekun (choć to określenie trochę na wyrost) zmarł, a Hermes na rok trafił do schroniska. Teraz mieszka w domu tymczasowym i uczy się ufać ludziom. Jest trochę nieśmiały, ale powoli odkrywa, że kontakt z człowiekiem może być czymś naprawdę wspaniałym. Całym sobą cieszy się na widok opiekunów.

Mia

Wrocław, suczka, 11 miesięcy, 10 kg, mała, średnio aktywna, zaszczepiona i odrobaczona.

Pomimo dziecięcego wieku już wie, co to bezdomność. Na szczęście trafiła do domu tymczasowego, gdzie uczy się życia w rodzinie. Mieszka z kotami i świetnie się z nimi dogaduje. Łącznie z siadywaniem na kocim drapaku, tak dla towarzystwa. Ładnie chodzi na smyczy. Bez obaw można ją zostawić na jakiś czas samą w domu.

Dżoker

Łódź, 7 lat, 4 kg, średnio aktywny

Miły, spokojny kociak, który z powodów zdrowotnych nie może mieszkać z innymi kotami ani wychodzić na zewnątrz. Jest czuły, pogodny, bardzo lubi głaskanie. Ostatecznie zamiast głaskania może być dobre jedzenie i wygodne miejsce na parapecie, z którego da się wyglądać przez okno.

Lisa

Warszawa, 6 lat, 4 kg, mała, kanapowiec

Przyjechała z Ukrainy z czwórką innych kotów i swoją panią. Niestety, zaczynanie nowego życia z taką liczną ludzko-zwierzęcą rodziną okazało się za trudne. Lisa została przekazana pod opiekę fundacji. Jest pogodna, lubi ludzi, nie boi się dzieci, świetnie dogaduje się z innymi zwierzętami, najchętniej znalazłaby wspólny dom razem z Miszą, kotem w podobnym wieku, z którym się wychowywała.