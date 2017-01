Tak wyglądała gala wręczenia Paszportów POLITYKI 2016! Cytaty, puenty, polityczne akcenty

„Pamiętam takie czasy, kiedy to artyści bojkotowali władzę, a teraz to władza bojkotuje artystów” – mówił podczas gali Paszportów POLITYKI 2016 Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika POLITYKA.



Nasze nagrody wręczyliśmy już po raz 24. W tym roku pojawiła się także nowa kategoria – Kultura cyfrowa. Tegoroczna edycja obfitowała w niebanalne porównania, przytyki kierowane do rządzących i aluzje polityczne. Nie zabrakło także zaskoczeń czy wzruszeń.



Galę Paszportów POLITYKI 2016 tradycyjnie poprowadzili Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Tygodnika POLITYKA.