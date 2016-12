Czy Jezus był uchodźcą? Sam Kościół jest w tej sprawie podzielony

Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej zaapelowała o pomoc dla uchodźców z Syrii. Odwołała się do bożonarodzeniowej wrażliwości i przypomniała, że Jezus, którego narodziny świętujemy, też był uchodźcą.

Do apelu dołączyła film, który kolędę „Jezus Malusieńki” ilustruje zniszczeniami syryjskich miast i obrazkami dzieci w obozach dla uchodźców. Także i słowa kolędy są zmienione, odnoszą się do dramatu ofiar wojny w Syrii. To emocjonalne przesłanie, mocno brzmiące szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Film kończy się planszą: „Maryja, Józef i Dzieciątko Jezus też musieli uciekać”.

Ten przekaz postanowiła skorygować szefowa „Wiadomości”, Marzena Paczuska. Na Twitterze napisała: „Pan Jezus nie był uchodźcą. Po co pisać takie propagandowe komunały? Wspieram pomoc dla Syrii – ale bez fałszowania faktów.”

Cóż, być może Marzena Paczuska zna fakty, które nadal są tajemnicą dla największych teologów. Jednak w powszechnym rozumieniu bogactwo i wyjątkowość Ewangelii nie polega na jej wartości dokumentalnej. Nie można czytać Nowego Testamentu jak literatury faktu – to wielowarstwowa święta księga symboli i przypowieści, ale nie zapis historyczny. W jej przypadku można mówić o pięknie wielowątkowej historii Nowego Przymierza Boga z ludźmi, ale nie o faktach.

Czy Jezus uciekał ze swojego kraju?

Szefowa PAH odpisała godnie i pogodnie: „Pani Marzeno, jednak był. Pisze o tym Ewangelia. A za pomoc dla Syrii bardzo dziękuję.” I wkleiła fragment Pisma, w którym anioł mówi Józefowi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu. (...) On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę, i udał się do Egiptu”. To fragment Ewangelii wg Św. Mateusza, w „oficjalnym” brzmieniu. Pochodzi z Biblii Tysiąclecia, która w 1965 roku, po raz pierwszy od ponad 350 lat, została przełożona na polski bezpośrednio z języków oryginalnych.

Czy rzeczywiście można uznać Jezusa za uchodźcę? W opublikowanym we wtorek wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej, ks. prof. Józef Naumowicz przekonuje, że w greckim tekście Ewangelii mowa jest o „wyruszeniu” i „udaniu się” – nie zaś o „uchodzeniu”.

Dlatego ucieczka przed wyrokiem śmierci, który Herod wydał na nowonarodzone dzieci (w tym Jezusa), zdaniem profesora nie może być rozumiana jako uchodzenie? „Nie należy mówić o Jezusie jako politycznym uchodźcy” – zaznacza teolog z UKSW. Dodaje, że Święta Rodzina poruszała się jedynie w obrębie jednego państwa – zarówno Palestyna, jak i Egipt należały wówczas do ogromnego Cesarstwa Rzymskiego, więc także dlatego o uchodźstwie nie może być mowy.

Status uchodźcy dla Świętej Rodziny

Jak podaje UNHCR, czyli Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, praktyka przyznawania azylu osobom uciekającym przed prześladowaniami na obce terytorium jest jedną z najstarszych cech cywilizacji. Wzmianki o takich działaniach pojawiają się w pismach pochodzących z czasów wielkich imperiów Bliskiego Wschodu – 1500 lat przed Jezusem.

Rzeczywiście, można się spierać, czy byli uchodźcami w rozumieniu Konwencji Genewskiej z 1951 r. i zmieniającego ją Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. Dokumenty te definiują, że uchodźcą jest osoba, która „przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej”.

Definicję tę rozszerza Konwencja o uchodźcach Organizacji Jedności Afrykańskiej z 1969 r., która za uchodźcę uznaje każdego, kto „z powodu zewnętrznej agresji, okupacji, obcej dominacji lub zdarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny w części lub całości kraju swojego pochodzenia lub obywatelstwa, jest zmuszona do opuszczenia miejsca stałego zamieszkania w celu szukania schronienia w innym miejscu poza krajem swojego pochodzenia lub obywatelstwa”.