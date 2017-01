Natalia Fiedorczuk-Cieślak laureatką Paszportów POLITYKI w kategorii Literatura

Paszport POLITYKI otrzymała Natalia Fiedorczuk-Cieślak. Za przenikliwy portret współczesnej Polski widzianej od strony matek z wózkami, za chłodny i niebanalny obraz macierzyństwa, a także za żywy i pełen humoru literacki język w książce „Jak pokochać centra handlowe”.

Urodzona w 1984 r. Natalia Fiedorczuk-Cieślak, pisarka, wokalistka i animatorka kultury, jest również producentką muzyczną i autorką muzyki ilustracyjnej – do „Dybuka” Anny Smolar i filmu „Mów mi Marianna” Karoliny Bielawskiej. Wydała dwie solowe płyty jako Nathalie and The Loners. W 2012 r. nakładem Fundacji Bęc Zmiana ukazała się jej książka „Wynajęcie” poruszająca problem rynku mieszkaniowego i estetyki mieszkalnictwa w Polsce, ale Paszport POLITYKI otrzymuje za książkę „Jak pokochać centra handlowe”. Narracja jest tu pozbawiona sentymentalizmu, a rzecz nie jest poradnikiem, tylko literacką opowieścią o bohaterce w kryzysie, wśród ról, których nie da się pogodzić.

***

Nominowani:

Natalia Fiedorczuk-Cieślak

Stanisław Łubieński

Zośka Papużanka