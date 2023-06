Jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom?

Społeczeństwo

Był poród, a nie ma dziecka. Jak nastolatkowie pozbyli się ciąży lekami na reumatyzm

Porównali w Google wielkość jej brzucha z opisem rozwoju ciąży i uznali, że to najwyżej trzeci miesiąc. Podczas śledztwa ustalono, że to był miesiąc ósmy. Tak więc on dostał zarzut zabójstwa, a ona zabójstwa pod wpływem szoku poporodowego.